Anna Tedesco / Uomini e Donne, chi è la dama del Trono Over? Curiosità e non solo

Anna Tedesco, chi è la dama del Trono Over di Uomini e Donne? Tutto ciò che c'è da sapere - Anna Tedesco è una delle dame più apprezzate del Trono Over. L'abbiamo conosciuta qualche anno fa quando ad interessarsi a lei è stato Giorgio Manetti, che usciva dalla storia d'amore con Gemma Galgani. Anna è molto più giovane di lui e il suo fascino è innegabile: capelli biondi e bellissimi occhi azzurri, la dama ha conquistato anche altri protagonisti del Trono Over come Luca Rufini e Sossio Aruta. Si sa poco della sua vita privata, anche se la Tedesco è molto apprezzata dal pubblico di Uomini e Donne che, ad oggi, segue con passione la sua storia con Nino. I due si stanno conoscendo da alcune settimane ma è proprio la presenza di Giorgio Manetti che lancia molti dubbi. Per Nino c'è ancora qualcosa tra loro due e questo gli impedisce di accettare a cuor leggero la proposta di Anna di uscire insieme dal programma. Come andrà a finire tra loro? Intanto gli ultimi messaggi social della dama sembrano nascondere un pò di malinconia: "Nella vita non sempre va come desideriamo - si legge infatti - anzi spesso va come noi non vogliamo ma non per questo abbiamo perso la partita, restiamo sempre in gara. Buongiorno amici e che la forza non vi abbandoni mai!!!!!".

