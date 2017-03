BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Wyatt supplica Steffy, basterà per farla tornare?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E LIAM AL TOP DELLA FELICITA' - A Beautiful la felicità non è mai durata a lungo per Steffy e Liam che in passato hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli, a causa soprattutto delle intromissioni di altre persone. Come non ricordare, a tal proposito, il lungo rapimento dello Spencer che ha di fatto spinto Steffy tra le braccia di Wyatt. Comunque sia, questo è solo un lontano ricordo per la coppia che si dirige verso l'Australia per convolare a giuste nozze. Le prime anticipazioni ufficiali relative alle puntate della prossima settimana (ricordiamo che oggi e domani la soap non va in onda per lasciare spazio all'NBA) confermano che la coppia realizzerà il loro sogno d'amore nell'appuntamento Usa del 22 marzo, un giorno prima rispetto al trentesimo anniversario della soap. Mentre loro pronunceranno i voti, il povero Wyatt proverà ad affogare i suoi dispiaceri nell'alcool, distrutto per avere perso definitivamente l'ex moglie. Arriverà anche per lui il momento della felicità?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: STEFFY TRA DUE FUOCHI - Steffy tornerà indietro sui suoi passi, dando un'altra possibilità a Wyatt? Dovremo attendere la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio per scoprire gli esiti del loro colloquio che non porterà a nessuna novità degna di nota. Lo Spencer supplicherà la moglie di non farsi rovinare la vita a causa delle scelte sbagliate di Quinn: il loro amore, infatti, non potrà subire le ripercussioni delle relazioni delle altre persone. Ma neppure di fronte a questo discorso, tutto sommato giusto, Wyatt tornerà indietro sui suoi passi: secondo lei, infatti, Quinn dovrà cambiare idee e lasciare Eric! Già in passato la suocera non ha dato importanza alle sue richieste, e ora vuole farle capire di non scherzare. La Forrester dunque continuerà ad abitare con Thomas e solo se Quinn tornerà indietro sui suoi passi, lei darà un'altra possibilità al suo matrimonio con Wyatt. E, considerando le idee della Fuller, per gli Statt d'ora in avanti ci saranno poche speranze...

© Riproduzione Riservata.