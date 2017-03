Beautiful / Anticipazioni puntata 17 marzo: Quinn cacciata dalla Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: QUINN CACCIATA DALLA FORRESTER? - Se Quinn vorrà farsi accettare dal clan Forrester al gran completo avrà una strada davvero lunga e impervia da percorrere. Lo comprenderemo, se ancora ce ne fossero dei dubbi, nella puntata di Beautiful di domani nella quale la dark lady rischierà di essere cacciata dalla Forrester Creations, anche dopo che Eric l' ha ufficialmente riassunta. E vi sorprenderà sapere che non saranno Steffy o Ridge a volerla fuori dall'azienda di famiglia, ma due persone non proprio al centro dei recenti intrighi della gioielliera: Pam e Charlie proveranno ad obbligare Quinn, usando sia le buone che le cattive maniere, ad andarsene dalla casa di moda ma non faranno i conti con il loro capo. Sebbene Eric abbia molto rispetto nei confronti della sorella di Stephanie, restata una costante nella sua vita anche dopo la morte di quest'ultima, non potrà che prendere le difese di Quinn mettendo le cose in chiaro: nessuno potrà decidere per lui. Quinn resterà alla Forrester e alla villa, parenti ed amici dovranno quindi farsene una ragione!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: ERIC METTE IN DUBBIO STEFFY - Cosa sta davvero passando per la mente di Steffy? A sospettare delle vere intenzioni della nipote ci penserà Eric nella puntata di Beautiful in programma su Canale 5. Il patriarca Forrester ha ascoltato ogni genere di rimprovero e ha dovuto subire anche il duro confronto tra Quinn e Wyatt, apprendendo che la signora Spencer ha abbandonato il tetto coniugale. Per questo deciderà di affrontare Steffy in prima persona, recandosi da lei per chiarire la situazione: sarà in questa circostanza che Eric dubiterà delle vere intenzioni della nipote. Secondo lui il trasferimento a casa di Thomas non sarà da attribuire alle difficili scelte di Quinn, quanto piuttosto al suo desiderio di lasciare Wyatt, tornando quanto prima da Liam. Forrester, dunque, esprimerà il sospetto secondo il quale Quinn sia solo una scusa per porre fine a questo matrimonio senza amore. Dal canto suo il nonno resterà fermo sulla sua precedente scelta di continuare a frequentare la Fuller vivendo alla villa insieme a lei.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: WYATT PASSA AL CONTRATTACCO? - Mentre Eric e Steffy discuteranno per l'ennesima volta di Quinn, domani a Beautiful ci sarà qualcuno che arriverà ad un nuovo diverbio a causa dei recenti problemi presenti nel matrimonio degli Statt. Sicuramente avrete già capito che i due diretti interessati a questa discussione sanno Liam e Wyatt, che esprimeranno pareri contrastanti riguardo le ultime novità. Dopo aver provato a convincere Steffy a tornare a casa, Wyatt deciderà di chiedere aiuto niente meno che al fratello! Sarà a lui che chiederà di non intromettersi in questi problemi tra marito e moglie, evitando di approfittare della situazione per tornare alla riscossa con la donna dei suoi sogni. Ma come risponderà il caro Liam di fronte ad una simile richiesta? Questa volta sarà convinto che non ci siano speranze per un ricongiungimento: Quinn l'ha fatta troppo grossa e lui non ha fatto nulla per evitare che ciò accadesse. Per questo Wyatt dovrà restare in guardia perché Liam sarà pronto a colpire per riprendersi la sua donna. Uomo avvisato...

