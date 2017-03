BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL BRILLA PER LE VIE DI MILANO, VIDEO (OGGI, 16 MARZO 2017) - Nonostante le critiche, che un’esposizione mediatica come la sua rendono pressoché inevitabili, Belen Rodriguez va avanti a testa alta: nei giorni scorsi la showgirl argentina ha postato alcune clip in cui la si può ascoltare suonare e cantare, proprio come aveva fatto tempo fa al Maurizio Costanzo Show insieme a suo padre, Gustavo Rodriguez. Non mancano però allenamento e dieta sana nella sua vita, che le permettono di sfoggiare sempre un fisico perfetto e invidiabile. Proprio ieri, Belen Rodriguez è tornata su Instagram postando una breve clip che mostra una strada: sul palazzo al fianco della carreggiata spicca un enorme cartellone che la vede in posa per la pubblicità di una nota linea di intimo. Non saranno certo i commenti maligni degli haters a frenarla, e difatti l’argentina sembra sempre pronta per cogliere al volo ogni opportunità che le si presenta. “Io ci sono” è stato il semplice commento aggiunto al video: Belen Rodriguez troneggia per le vie di Milano e occupa sempre un posto importante nel cuore di milioni di followers. Clicca qui per vedere il video di Belen Rodriguez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

https://www.instagram.com/p/BRqPa4ujh-L/?taken-by=belenrodriguezreal&hl=it

© Riproduzione Riservata.