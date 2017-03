Beautiful/ Video replica puntata 15 marzo: Katie scopre della proposta di Bill a Brooke

Beautiful, video replica puntata 15 marzo: Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, Thomas e Sasha si sono sempre di più avvicinati. Tra i due c'è stato un altro bacio. Intanto, Nicole ha scoperto la loro frequentazione, in quanto ha trovato Sasha a casa di Thomas. Nel frattempo, Ridge ha chiesto a Brooke di convincere Bill a concederle le sue azioni alla Forrester. La Logan ha accettato questo piano e ne ha parlato con Bill. Tutti alla Forrester sono preoccupati per la presenza di Quinn, che potrebbe distruggere l'azienda. In particolare, è Ridge che cerca una soluzione per evitare problemi. Il Forrester, parlando con Katie, ha fatto intendere di provare ancora un forte sentimento nei confronti di Brooke. Intanto, Steffy ha lasciato Wyatt e Quinn ed Eric convivono ormai da giorni. Nel corso della puntata del 15 marzo,Bill confessa il suo amore a Brooke e le chiede di sposarlo. In cambio è disposto a concedere le sue azioni della Forrester a Ridge. Intanto, a casa di Thomas, Sasha parla con Nicole della frequentazione con il giovane Forrester. Nicole appare poco contenta di fronte a questa situazione e chiede alla sorella che tipo di rapporto ci sia tra loro. Sasha ammette che è un ragazzo molto interessante e che sta approfittando. Ma non solo: chiede anche a Nicole di non ostacolarla. Brooke racconta a Ridge e Katie di essere riuscita a convincere Bill a darle le azioni, come regalo di matrimonio. Ridge appare sconvolto, mentre Katie le chiede se ha accettato la proposta. Brooke confida che le ha dato del tempo per pensarci e Katie le impone di accettare. Mentre Sasha confessa a Nicole di trovarsi molto bene con Thomas, quest'ultimo arriva e ricambia le sensazioni della giovane. Le due sorelle infine si abbracciano e Nicole se ne va e li lascia soli. Ridge chiede nuovamente a Brooke se ha intenzione di sposare Bill. La donna ha intenzione di allontanare Quinn, in quanto ha fatto del male a tutti nel corso degli anni. Ma ancora non sa se accettare la proposta di Bill, che la chiama e le dichiara che vuole averla al suo fianco sin da subito. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 15 MARZO DI BEAUTIFUL.

