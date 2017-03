CHIARA / Anna Valle: il tragico ritrovamento della sorella (Sorelle, seconda puntata 16 marzo)

CHIARA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ANNA VALLE: UN BRUTTO SOGNO PREMONITORE (SORELLE, SECONDA PUNTATA 16 MARZO) – Nella prima serata di Rai 1 va in onda il secondo episodio della nuova fiction Sorelle ideata da Ivan Cotroneo e Monica Ramette con la regia di Cinzia TH Torrini. Tra le protagoniste c’è l’attrice Anna Valle che sta vestendo i panni di Chiara, avvocato di successo di uno studio legale romano. In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera ricordiamo quanto fatto nel precedente appuntamento da Chiara. La donna si è svegliata dopo una notte in cui ha avuto uno strano incubo che lei interpreta come un brutto presagio. Un incubo nel quale lei continuava a chiamare vanamente la sorella Elena mentre questa si allontanava sempre di più. Il suo collega di lavoro la rassicura e sembra che le cose vadano per il meglio. Infatti, Chiara vince in maniera magistrale una causa e si ritrova a festeggiare in un bar quando riceve una telefonata dalla propria madre Antonia preoccupata dall’assenza di Elena. Chiara inizialmente prende le distanza evidenziando i tanti impegni di lavoro salvo poi partire per una fugace visita presso la casa della sorella dove la mamma si sta prendendo cura dei tre figli di Elena.

CHIARA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ANNA VALLE: IL TRAGICO RITROVAMENTO DELLA SORELLA (SORELLE, SECONDA PUNTATA 16 MARZO) – Chiara raggiunta Matera dove vivono la mamma con la sorella assieme ai suoi tre figli, inizia a rendersi conto che la questione è molto più serie di quella che le ha raccontata la madre per telefono. Durante una videoconferenza con i responsabili di un importante studio legale che le offrono di diventare associata, Chiara si accorge di alcune ricerche fatte sul computer dai nipoti: Elena è scomparsa da una settimana e loro incominciano a tenere di essere abbandonati e quindi di dover andare a vivere con il padre e la sua compagna a Parma. Chiara deve quindi restare per aiutare la mamma che peraltro soffre di vuoti di memoria. La donna si rende conto della pesante nomea diffusasi tra i cittadini della piccola comunità e soprattutto che Elena da una decina di giorni era stata licenziata. Chiara continua ad avere dei pesanti incubi che la vedono rincorrere la sorella per poi ritrovarla dinnanzi ad un fiume dove si intravede una veste insanguinata. Intanto ritorna anche Roberto che in passato è stato motivo di litigio tra Elena e Chiara. Tutte le preoccupazioni di Chiara e degli altri componenti della famiglia si materializzano quando il corpo senza vita di Elena viene ritrovate sulle sponde del fiume. Nella puntata di questa sera vedremo una Chiara che non si arrende all’idea che la propria sorella si sia suicidata come invece pensa la polizia e per questo, supportata dai sogni in cui incontra Elena, inizia ad investigare. Al suo aiuto accorre il collega Daniele da sempre innamorato di lei che la supporterà in questo difficile momento in cui la Silani non solo dovrà occuparsi dei suoi nipoti aiutandoli ad elaborare il lutto ma anche di sua madre profondamente scossa dalla morte di Elena e instabile psicologicamente a causa dell’avanzare della demenza senile.

© Riproduzione Riservata.