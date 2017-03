Celebrity MasterChef / Prima puntata: diretta, concorrenti e eliminati (oggi, 16 marzo 2017)

CELEBRITY MASTERCHEF, PRIMA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, I 12 CONCORRENTI (OGGI, 16 MARZO 2017) - Spazio alla celebrità: la scorsa settimana si è conclusa la sesta stagione di MasterChef Italia, ma gli appuntamentI con il cooking talent show continuano. Oggi, giovedì 16 marzo 2017, prenderà il via la prima edizione di Celebrity MasterChef. Dodici concorrenti e tre giudici pronti a mettersi all’opera tra i banconi del programma: andiamo a scoprire chi è pronto a mettersi in gioco, tra ricette, eliminazioni ed ingredienti. Ci sarà il giornalista Stefano Meloccaro, che sulle pagine di Tv Sorrisi Canzoni ha ammesso che è proprio Joe Bastianich a mettergli più paura. Ci saranno poi l’attrice Serra Yilmaz e la mitica giudice di talent Mara Maionchi, che con i suoi commenti pungenti e la sua attenzione non si lascerà scappare nulla. A Celebrity MasterChef faranno poi capolino il cantautore romano Alex Britti, la conduttrice Roberta Capua e le attrici Maria Grazia Cucinotta, Enrica Guidi e Elena Di Cioccio. A completare il cerchio ci saranno infine Nesli, reduce della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’astrologo Antonio Capitani, il nuotatore in azzurro Filippo Magnini e la dj radiofonica Marisa Passera. Chi saranno i primi eliminati della serata, a Celebrity MasterChef?

CELEBRITY MASTERCHEF, PRIMA PUNTATA: DIRETTA, LE PROVE DI OGGI (OGGI, 16 MARZO 2017) - Le prove di Celebrity MasterChef saranno della stessa tipologia di quelle che il pubblico del cooking talent ha imparato a conoscere durante le sei edizioni trasmesse fino ad ora: stasera, al debutto, si partirà con una Mystery Box che potrebbe (all’apparenza) sembra semplice, ma che sarà comunque in grado di mettere in difficoltà qualcuno. Prima di iniziare la competizione, infatti, a tutti e 12 i concorrenti è stato chiesto quale fosse il loro ingredienti preferito. Troveranno proprio quello all’interno della scatola: ma chi sarà cucinarlo al meglio? Immediatamente dopo, ci sarà spazio per un inaspettato Pressure Test, che vedrà protagonista uno dei giudici del talent: Antonino Cannavacciuolo. Il tema? La filettatura del pesce, e forse anche qui qualcuno cadrà eccome. Per la prova in esterna si viaggerà fino al Politecnico di Milano: gli aspiranti chef (il vincitore otterrà 100mila euro in gettoni d’oro da dare in beneficienza) dovranno cucinare un pasto per gli studenti, e prima di iniziare si confronteranno con la pelatura delle patate: i migliori saranno a capo delle due brigate. Chi ce la farà?

CELEBRITY MASTERCHEF, PRIMA PUNTATA: COSA CAMBIA RISPETTO ALLE EDIZIONI CON LE PERSONE COMUNI? (OGGI, 16 MARZO 2017) - La giuria di Celebrity MasterChef sarà composta da tre dei quattro volti che abbiamo imparato a conoscere a MasterChef: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Ma quali cambiamenti ci saranno all’interno del programma, dal momento che i concorrenti non sono più persone comuni ma vip? “Essendo persone già abituate alle telecamere, salteremo la prima fase di timidezza che in generale i concorrenti provano prima di sentirsi liberi e schietti”, ha ammesso l’imprenditore americano raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “Però non usiamo la parola umili” ha voluto aggiungere Barbieri “Se uno viene a MasterChf è perché comunque pensa si avere qualcosa da dire, gastronomicamente parlando”. Cannavvaciuolo, infine, ha ammesso che - sotto il punto di vista culinario - non potrà cambiare poi tanto: dopotutto, la sua filovia la conosciamo bene, “un piatto se è buono è buono e se non è buono non lo è. Parla il piatto, non i concorrenti”, ha infatti aggiunto sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

© Riproduzione Riservata.