DANCE DANCE DANCE / Vincitori e pagelle della finale: Clari Alonso e Diego Dominguez promossi a pieni voti

VINCITORI DANCE DANCE DANCE, LE PAGELLE DELLA FINALE: I TOP - La prima edizione di Dance Dance Dance si è conclusa con la meritata vittoria di Clari Alonso e Diego Dominguez. La coppia, favorita fin dall'inizio, è apparsa nettamente superiore ai rivali Claudia Gerini e Massimiliano Vado, anche se i voti della giuria non sempre hanno evidenziato tale divario. I vincitori meritano di diritto il voto più alto in pagella, raggiungendo un 10 pieno, ripetendo il giudizio di Vanessa Incontrada e Timmor Steffens al termine delle loro prove. La coppia ha dimostrato di essere cresciuta moltissimo soprattutto nel cavallo di battaglia, ripetendo Scream di Michael e Janet Jackson e dimostrando di avere fatto passi da gigante rispetto a qualche puntata prima. Nonostante sia stato molto difficile competere con i vincitori, anche Claudia e Max meritano un 8 in pagella. E' stata soprattutto Rolling in The Deep di Adele ad avergli dato l'opportunità di dimostrare la loro bravura e la consapevolezza di volere lottare fino alla fine. Per quanto riguarda i giudici, Timor e Vanessa meritano un giudizio positivo, 7, soprattutto per gli apprezzamenti che in quasi tutto il percorso hanno dato i concorrenti. Abbastanza contradditorio è invece l'atteggiamento di Luca Tommassini. I FLOP - Le puntate finali dei talent show sono solitamente un tripudio di buoni sentimenti nei quali è difficile trovare dei voti negativi. Per questo preferiamo soffermarci sul punto di vista dei telespettatori che spesso non hanno gradito i voti di Tommassini, soprattutto per quanto riguarda la Gerini. Nei social network sono moltissimi a ritenere che il coreografo abbia avuto delle preferenze per l'attrice fin dall'inizio, al punto da portare lei e Max a solo mezzo punto di distanza dai giusti vincitori.

