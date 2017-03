DIE HARD - DURI A MORIRE/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis

DIE HARD - DURI A MORIRE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Die Hard - Duri a morire è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione - thriller che è stata prodotta negli Stati Uniti, rappresenta il terzo capitolo dell’omonima saga cinematografica, realizzata nel 1995 con la regia che è stata affidata a John McTiernan ed il soggetto tratto dai personaggi creati da Roderick Thorp. Nel cast troviamo attori del calibro di Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene e Colleen Camp. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DIE HARD - DURI A MORIRE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a New York, dove un grande magazzino viene fatto saltare in aria con un pesante ordigno. La polizia inizia ad indagare sul caso per risalire ai responsabili quando riceve una strana telefonata: a parlare è un uomo di nome Simon (Jeremy Irons) che afferma di dover reintegrare al servizio John McClane (Bruce Willis), ossia il poliziotto sospeso dal suo lavoro, e che quest’ultimo debba andare in giro per la città minacciando di lanciare nuovi ordigni nel caso non venissero prese in considerazione le sue idee sull’odio profondo per i neri. John però si è dato all’alcool, ed è molto ubriaco quando il suo capo lo fa girare per il quartiere di Harlem: a causa del suo cartello contro i neri rischia di essere aggredito pesantemente da un gruppo di persone non antirazziste. Per fortuna, incontro al detective McClane accorre un negoziante di nome Zeus Carver (Samuel L. Jackson). Tuttavia, Simon non accetta questa intromissione e va avanti con i suoi obiettivi, mentre Zeus inizia ad affiancare McClane in questa avventura in cui riescono ad evitare che un altro attentato faccia delle nuove vittime. Ora però ad intervenire sono anche i federali, che scoprono in realtà che l’attentatore è proprio Simon, il fratello di un terrorista tedesco che McClane aveva ucciso anni prima. Non contento, Simon nasconde un ordigno in una scuola non rivelando di quale si tratti ma lasciando a McClane e a Zeus alcuni indovinelli per riuscirlo a capire. Il detective indagando ulteriormente su Simon scopre che l’uomo sta cercando di distogliere l’attenzione della polizia con la storia della bomba nella scuola per portare a termine il suo piano: rubare i migliaia di lingotti d’oro che sono nella Federal Reserve. Quando però Simon scopre che McClane è a conoscenza di tutto, minaccia di far saltare in aria una nave nella baia di New York con dentro il prezioso bottino. Per McClane una corsa contro il tempo per evitare una vera e propria catastrofe nei mercati borsistici di tutto il mondo.

