ELENA DI CIOCCIO/ La conduttrice: che piatti preparerà? (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

ELENA DI CIOCCIO, LA CONDUTTRICE CONCORRENTE AL TALENT (MASTERCHEF CELEBRITY, 16 MARZO 2017) - Elena Di Cioccio concorrente a Celebrity MasterChef: la conduttrice di La Mala EducaXXXion passa ai fornelli. Debutto giovedì sera per il nuovo programma culinario di Sky Uno: tra i cuochi vip che gareggeranno nella versione per famosi di Masterchef Italia c'è anche Elena Di Cioccio, ex Iena, attrice e conduttrice radiofonica, oggi al timone del programma più hot della tv, La Mala EducaXXXion su La7D. Da tempo Elena si sta esercitando per la competizione a suon di sale e pepe, posta sui social network le sue ricette e promette di stupire i giudici con la sua arte culinaria. La Di Cioccio è un'appassionata di cucina ma cit tiene alla linea e alla salute e preparerà piatti bio e light. Dobbiamo crederle? Riuscirà a conquistare i giudici di MasterChef con i suoi sapori naturali? Per scoprirlo sintonizzatevi su Sky Uno questa sera con Celebrity MasterChef: se volete saperne di più seguitela su Facebook e Instagram.

ELENA DI CIOCCIO, LA CONDUTTRICE CONCORRENTE AL TALENT: LA PERDITA DI SUA MAMMA (MASTERCHEF CELEBRITY, 16 MARZO 2017) - Elena Di Cioccio ha raccontato al settimanale Vanity Fair il dramma che recentemente l'ha colpita, la morte di sua madre. La Di Ciccio ha svelato che è stata una perdita dolorosissima che l'ha segnata e cambiata radicalmente: dopo aver vissuto tutta la sua vita all'ombra della madre e del padre famoso, la scomparsa della donna più importante del mondo le ha fatto capire quando davvero tenesse a lei. Così Elena si è tuffata nel lavoro per superare il lutto e ha cambiato stile di vita, nel tentativo di tornare alla felicità: yoga, meditazione, alimentazione sana e la ricerca costante di un equilibrio psicofisico l'hanno rimessa al mondo. Oggi Elena è pronta per iniziare l'avventura di Celebrity MasterChef: ha detto di essere preoccupata per la notoria severità dei giudici ma di essere carica e di aver voglia di dimostrare a tutti che la cucina è uno dei suoi hobby preferiti.

ELENA DI CIOCCIO, LA CONDUTTRICE CONCORRENTE AL TALENT: LA CARRIERA (MASTERCHEF CELEBRITY, 16 MARZO 2017) - Storica inviata del programma di Italia 1, Le Iene Show, oggi Elena Di Cioccio ha 43 anni e conduce una rubrica sul sesso su La7d. Milanese, figlia di Franz della PFM, la Di Cioccio è giornalista e di recente anche attrice. Si è formata negli anni dell'adolescenza presso scuole prestigiose: ha preso il diploma in lingue, poi ha studiato recitazione al CTA di Milano, contemporaneamente ha anche preso le lezioni di canto dal maestro Max Elli. Elena ha debuttato nel film del 2015 del regista Minnella, Ci vorrebbe un miracolo. In televisione recentemente l'abbiamo vista della fiction Squadra mobile sempre su Canale 5: a breve dovrebbe esserci una nuova stagione della serie.

