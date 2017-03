ENRICA GUIDI/ Dal giallo de I delitti del BarLume alla cucina (Celebrity Masterchef, 16 marzo)

ENRICA GUIDI, DAI DELITTI DEL BARLUME ALLA CUCINA (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO) - Enrica Guidi è una delle concorrenti di Celebrity Masterchef, la versione vip del talent show culinario più famoso della tv. Abbiamo visto la Guidi al fianco di Filippo Timi in quella che è la sua più importante esperienza lavorativa fino a questo momento e cioè la serie crime-comedy I delitti del Barlume, trasmessa da Tv8 dove ha interpretato la parte della barista Tiziana. L'attrice è arrivata alla fiction rispondendo a un semplice annuincio in cui si cercava una ragazza dall'accento toscano ed è approdata nel cast di questa produzione che ha iniziato a farla conoscere al grande pubblico. Tuttavia, come confessato da lei tempo fa, essere belle vuol dire essere sempre costrette a dimostrare qualcosa in più.

ENRICA GUIDI, SOGNA IL RED CARPET E IL MATRIMONIO (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO) - In una recente intervista a Grazia, l'attrice si è raccontata a tutto tondo e ha detto di sognare il red carpet e il matrimonio, magari anche un film con Clint Eastwood. Tra lei e il suo personaggio de I Delitti del Barlume c'è molta somiglianza. Entrambe hanno il mare dentro e sono sognatrici anche se Tiziana cerca stabilità mentre, invece, Enrica Guidi è inquieta ed impulsiva. Crede nell'amore e nella complicità di coppia, detesta la gelosia. Si considera testarda e proprio questa sua qualità potrebbe essere quella in grado di farla sfondare, sia come attrice che come concorrente di Celebrity Masterchef. Le piace viaggiare senza fare piani ed accogliere tutto il bello dalla vita, risultando spesso eccentrica.

ENRICA GUIDI, PRONTA A SFIDARSI AI FORNELLI (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO) - Nel video di presentazione per Celebrity Masterchef, Enrica si è detta simpatica e solare e felice di essere nel programma per divertirsi e imparare piatti nuovi facendo divertire anche il pubblico. L'ingrediente di cui non può fare a meno in cucina è sicuramente l'olio d'oliva. Enrica Guidi è pronta a cimentarsi in una nuova sfida. Infatti, l'attrice non è nuova ai cambiamenti nella sua vita. In passato ha studiato Scienze motorie ma mentre stava frequentando il tirocinio si è resa conto che quella non era la sua strada e ha iniziato a studiare recitazione a Roma. Dopo I Delitti del Barlume e Celebrity Masterchef, l'attrice prenderà parte alla commedia romantica di Nunzio e Paolo dove sono presenti anche Enzo Iacchetti e Alex Bretti e in cui lei interpreta una donna alle prese con una delusione d'amore.

