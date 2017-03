FABRIZIO CORONA/ In carcere lontano dalla fidanzata: Silvia è "insostituibile" per la sorella (oggi, 16 marzo)

FABRIZIO CORONA, NEWS: IN CARCERE LONTANO DALL FIDANZATA: SILVIA PROVVEDI SI FA FORZA GRAZIE ALLA SORELLA, FOTO - Fabrizio Corona è ancora in carcere e sono ormai cinque mesi che la sua fidanzata, Silvia Provvedi, deve fare a meno di lui. L’ex re dei paparazzi ha provato comunque a farle sentire il suo amore con mazzi di fiori inviati per San Valentino e per il suo compleanno, ma non deve essere facile per la gemellina mora de Le Donatella andare a dormire ogni notte senza avere al suo fianco l’uomo di cui è profondamente innamorata. Ad aiutarla ad andare avanti nonostante ciò ci pensa la sorella Giulia, che vive con lei. Insieme le due escono, lavorano e fanno palestra, un appuntamento fisso per le gemelle. Sulla loro pagina Instagram troviamo diverse foto e video riguardanti gli allenamenti: un modo come un altro per sfogare l’energia e incanalare la rabbia. Silvia sta reggendo bene questi mesi difficili ed è sicuramente anche merito di Giulia. In un recente post le due sorelle celebrano così il loro rapporto: “Insostituibile Sister”. Clicca qui per vedere la foto che ha conquistato oltre 200 like in una decina di minuti.

