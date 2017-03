FEMME FATALE/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Rebecca Romijin

FEMME FATALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Femme fatale è il film in onda su Iris oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller nata da una coproduzione francese – americana – spagnola nel 2002 e distribuita nelle sale cinematografiche italiane dalla Medusa Distribuzione per la regia del celeberrimo cineasta americano Brian De Palma, che si è anche occupato del soggetto e della stesura della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Antonio Banderas, Rebecca Romijin, Peter Coyote e Eriq Ebouaney. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FEMME FATALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo al Festival di Cannes, sta per essere proiettata la prima del film Est-Ouest quando il regista Wargnier e la principale protagonista del film, Sandrine Bonnaire, fanno il loro ingresso sfilando sul tappeto rosso. Con loro vi è anche una bellissima ed affascinante modella con addosso soltanto un gioiello pieno di diamanti. Una donna di nome Laure (Rebecca Romijn) si finge una fotografa e così dopo essere entrata riesce ad avvicinare la modella bruna e a sedurla. Laure però altro non è che una ladra intenzionata a mettere le mani sul prezioso gioiello indossato dalla modella, così quando Laure ha un incontro con la modella bruna nel bagno le ruba il gioiello. Laure ha però anche dei complici, ma quando questi vengono scoperti, la donna decide di scappare con la refurtiva ignorando il resto del gruppo. Per la ladra a questo punto iniziano tutta una serie di peripezie ed avventure che la porteranno a Parigi, all’interno di una chiesa dove si sta celebrando un funerale, qui però viene scambiata per una donna che ha appena perso suo marito e sua figlia. Decide allora di sfruttare questa occasione per provare a rifarsi una vita lontano da lì in modo che nessuno possa mai risalire a lei e a ciò che ha fatto. Tuttavia, Laure viene immortalata in una foto che poi dovrà essere utilizzata per ricostruire la piazza che si trova vicino la chiesa. Man mano che passano gli anni Laure prova davvero a rifarsi una vita sposandosi con un ricco diplomatico. Quando però la ladra torna a Parigi qui si imbatte in un fotografo che vuole qualche scoop per poter finalmente diventare di successo, e così inizia a seguirla ovunque, in quanto è dell’idea che il suo viso gli è molto familiare. Per lei i problemi non sono finiti: anche i suoi vecchi complici si mettono sulle sue tracce decisi a vendicarsi di lei.

© Riproduzione Riservata.