FILIPPO MAGNINI/ Il nuotatore partecipa al talent culinario (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE CONCORRENTE AL TALENT: PARTECIPERÀ ALLE PROSSIME OLIMPIADI? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Filippo Magnini concorrente a Celebrity MasterChef: da questa sera, giovedì 16 marzo il nuotatore sarà in tv ai fornelli. Un bel passaggio: dall'acqua della piscina, alla'cqua del rubinetto, tra ricette, pentole e ingredienti, sotto gli occhi attenti dei tre giudici. A GQ, mensile maschile, Filippo Magnini ha raccontato dei suoi ultimi allenamenti: ormai il nuotatore ha 35 anni, età che lo vede 'vecchio' per le competizioni ufficiali, specialmente quelle mondiali. Ma Magnini non si arrende e ha detto pubblicamente di voler partecipare alle prossime Olimpiadi: lo sportivo ha sostenuto di sentirsi in forma e di avere ancora molto da dare allo sport italiani. Si sta allenando duramente, si sta impegnando corpo e anima per centrare non solo la qualificazione ma anche la medaglia olimpionica che manca nella sua personale bacheca delle vittorie. La sua specialità è la vasca corta: è nei cento metri stile libero che vuole trionfare, ancora una volta, centrando l'oro. Filippo è uno dei migliori atleti italiani di sempre, nuotatori come lui sono una rarità, ha dato lustro al paese ed è giusto che tutti tifiamo per lui.

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE CONCORRENTE AL TALENT: LA CARRIERA (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Pesarese, 35 anni, specialista nello stile libero, Filippo Magnini ha vinto due medaglie d'oro ai mondiali, 9 titoli europei e 31 campionati italiani. Gareggia per la Circolo Canottieri Aniene. È tra i migliori nuotatori di sempre, specialmente nei cento metri stile libero e in vasca corta. Per il suo formidabile palmares Filippo è stato insignito del titolo di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. Magnini, da buon sportivo, è anche molto attento al sociale: è testimonial dell'Ail e della onlus Villaggi dei Bambini. In televisione l'abbiamo visto pochissimo: è stato inviato del programma L'isola dei Famosi e fece un cameo nella miniserie Come un delfino, accanto ad un altro nuotatore, l'attore Raoul Bova. Come se la caverà invece a Celebrity MasterChef?

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE CONCORRENTE AL TALENT: LA STORIA D'AMORE CON FEDERICA PELLEGRINI (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Come tutti sanno, Filippo Magnini è stato sentimentalmente legato a Federica Pellegrini, nuotatrice d'oro, la migliore che abbiamo in Italia: tra alti e bassi, i due sono stati insieme per dieci anni, hanno appassionato gli sportivi e commosso i fan con il loro amore nato in vasca. Ma la relazione, da qualche tempo, pare essere finita. Ultimamente dopo la rottura ufficiale, sono stati pizzicati mentre si baciavano in vacanza al mare: la fotografia è finita sulle copertine di tutti i giornali di gossip, Oggi in primis alla fine di gennaio, ma la coppia ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il loro è senz'altro un grande amore, per quanto travagliato e ricco di colpi di scena. Noi tifiamo per loro, per il loro amore e per il talento in acqua che li unirà indissolubilmente per sempre.

