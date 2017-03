GOSSIP UOMINI E DONNE / Sonia Lorenzini festeggia il mesiversario con Emanuele Mauti, la dedica d’amore

UOMINI E DONNE, GOSSIP: LA DEDICA D’AMORE DI SONIA LORENZINI PER IL SUO EMANUELE - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno festeggiato il primo mese d’amore. La coppia si è formata durante il corso della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne e, nonostante gli haters non abbiano affatto puntato sulla loro relazione, attualmente i due piccioncini sembrano viaggiare d'amore e d'accordo. Ecco perché, fin da subito i due ex protagonisti di U&D hanno iniziato una convivenza in quel di Roma. In più di una occasione, Sonia Lorenzini ha condiviso con i fan le sue emozioni tramite le dirette di Instagram, raccontando di avere scelto Emanuele fin dalle prime battute iniziali ed infatti, nonostante il suo percorso con la trasmissione fosse iniziato da poco, Sonia per non perdersi la possibilità di viversi la sua storia, ha deciso di scegliere Emanuele dopo pochissimo tempo. Oggi infatti, è esattamente un mese da quando la coppia ha deciso di viversi lontana dagli studi Elios di Uomini e Donne e, proprio durante il corso della giornata, Sonia ha confessato di volere aspettare il suo fidanzato che, per via degli allenamenti sportivi rincaserà tardi. Per il primo mesiversario, Sonia Lorenzini ha dedicato ad Emanuele Mauti un commovente messaggio online tramite le Instagram Stories: “E’ passato un mese da quando siamo usciti insieme e da quando abbiamo deciso di continuare la nostra avventura fuori… non c’è mai stato nemmeno un momento nel quale ho pensato di aver preso la decisione sbagliata, anzi… l’unico errore che forse ho commesso è stato quello di non portarti via dall’inizio. […] Continuiamo oggi a viverci la verità di un rapporto sano, pulito e PURO! […] Se oggi siamo insieme è solo grazie a NOI che abbiamo saputo fregarcene di tutto e siamo riusciti a riconoscere l’amore vero! Auguri amor mio”. I fan di Sonia ed Emanuele inoltre, potranno rivedere i propri beniamini sabato 18 marzo, in onda su Canale 5 con le “Olimpiadi della TV” speciale Uomini e Donne.

