GREENLEAF 2/ Anticipazioni, anteprima Netflix puntata 16 marzo: Jacob entra in una chiesa rivale

GREENLEAF, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017: LA SERIE - Netflix amplia ancora il suo catalogo di serie Tv: Greenleaf torna con la sua seconda stagione, in contemporanea USA. Verrà trasmesso quindi un episodio a settimana, il giorno successivo alla programmazione dell'emittente americana OWN, che ci accompagnerà a partire da oggi, giovedì 16 marzo 2017, alla scoperta dei segreti e gli intrighi di questo nuovo capitolo dello show. La famiglia Greenleaf ha già mostrato il volto segreto dei potenti ministri della Chiesa di Memphis, come abbiamo avuto modo di vedere nella prima stagione. Ritroveremo quindi tutti i protagonisti, a partire da Lamman Rucker nei panni di Jacob, fino al capostipite James, dietro cui troviamo il volto di Keith David. Lynn Whitfield rivestirà di nuovo i panni di Lady Mae, matriarca della famiglia e molto legata ai figli, mentre Merle Dandrige rivestirà i panni di Gigi, ovvero Grace, la ribelle dei Greenleaf e decisa a sviscerare i segreti dei suoi familiari. In Greenleaf 2 non mancheranno inoltre volti nuovi, come Rick Fox che comparirà come guest star per impersonare Darius Nash. Quest'ultimo sarà mollto importantee per la vita di Gigi, dato il suo forte interesse nei confronti della famiglia. Oprah Winfrey, in qualità di produttrice della serie Tv comparirà di nuovo come guest star nel ruolo di Mavis, la sorella della matrona Mae. Deborah Joy Winans, Lovie Simon e Kim Hawthorne vengono invece promossi da personaggi secondari a regular.

GREENLEAF, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Nelle nuove puntate di Greenleaf 2, Jacob deciderà di contrastare in modo più aperto il padre James, iniziando a servire la chiesa rivale. Dopo un primo ingresso, mostrerà inoltre un forte interesse per intraprendere la carriera all'interno della Triumph Ministries. Lady Mae entrerà invece in un vortice di disperazione in seguito alla decisione del figlio di volersi allontanare per sempre dalla famiglia. La matrona dei Greenleaf non sopporta infatti di aver perso uno dei figli, nell'impossibilità di osteggiare il dispotico marito. Nel frattempo, Gigi avrà modo di tenersi impegnata a causa dell'arrivo del giornalista Darius in città, alla ricerca di risposte riguardo ad alcuni misteri che ruotano attorno alla famiglia dei Greenleaf.

