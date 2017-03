HIDDEN SINGER/ Gianna Nannini sul palco di Federico Russo con David Zard (anticipazioni puntata 16 marzo)

HIDDEN SINGER, GIANNA NANNINI: OSPITE PRIMA DELLA PARTENZA DELL’HITSTORY EUROPEAN TOUR (OGGI, 16 MARZO) - Federico Russo è pronto a dare il via ad una nuova festa sul piccolo schermo del Nove: stasera, giovedì 16 marzo 2017, andrà in onda una nuova puntata di Hidden Singer Italia, con musica, giochi e tanto divertimento per il pubblico (di fans) in studio e per i telespettatori che seguiranno da casa. La protagonista - dopo J-Ax, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè - sarà la mitica Gianna Nannini che, al momento, è impegnata nella definizione di tutti i dettagli della tournée che prenderà il via sabato 25 marzo. Si tratta dell’Hitstory European Tour 2017: il nome ricorda appunto l’ultimo disco rilasciato dall’artista (HitStory, 2015), e il Tour sarà composto da 16 tappe tra Germania, Bulgaria, Svizzera, Belgio, Romania e Francia. HitStory contiene sei brani inediti di Gianna Nannini, “Vita nuova”, “Tears”, “Amica mia”, “Mama”, una bellissima rivisitazione di “Amandoti” e anche la cover di “Ciao amore ciao”, celebrano brano di Luigi Tenco. Come sempre, l’artista dovrà misurarsi con cinque abilissimi imitatori: chi riuscirà a distinguere il suo talento e la sua voce a Hidden Singer?

HIDDEN SINGER, GIANNA NANNINI: ANTICIPAZIONI, CI SARÀ ANCHE DAVID ZARD (OGGI, 16 MARZO) - Non solo Gianna Nannini - con i suoi maggiori successi, “America”, “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima” - sul palco di Hidden Singer: il quarto appuntamento prenderà io via in prime time sul Nove, e sul palcoscenico farà capolino il discografico David Zard, grande amico della Nannini (dopotutto, che festa è se mancano gli amici?). Zara è il produttore e il discografico di Gianna Nannini, e la sua carriera è stata costellata di successi: negli anni ’70, per esempio, ha organizzato la Carovana del Mediterraneo di Angelo Branduardi e negli anni ’80 e ’90 si è occupato anche di alcuni show di Michael Jackson, per il Bad World Tour e per il Dangerous World Tour. Che cosa lo aspetta sul palco di Hidden Singer stasera?

