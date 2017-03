Honey - Il suo sogno è ballare/ Su La5 il film con Jessica Alba

HONEY - IL SUO SOGNO È BALLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Honey - Il suo sogno è ballare è il film in onda su La5 oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere musicale - sentimentale realizzata negli Stati Uniti nel 2003 e diretta dal regista americano Bille Woodruff. Nel cast sono presenti Jessica Alba, Lil’ Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow e Joy Bryant. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

HONEY - IL SUO SOGNO È BALLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una ragazza di nome Honey (Jessica Alba), molto appassionata di hip hop al quale dedica molte energie e verso il quale ha molte ambizioni. Infatti Honey non solo si esibisce in alcune discoteche per mostrare a tutti il suo indiscusso talento, ma quello che sogna maggiormente è riuscire a diventare una ballerina professionista magari lavorando anche all’interno di un video musicale. Honey crede molto in quello che fa ed infatti non perde occasione per esibirsi e ballare, sperando che prima o poi qualcuno possa notare il suo indiscusso talento e darle un’occasione per diventare una eccellente ballerina. Quel giorno finalmente arriva, infatti sulla strada di Honey capita un noto e molto apprezzato regista di nome Michael Hellische (David Moscow) che immediatamente comprende la sua bravura ed inizia a complimentarsi con lei. Inoltre, certo delle sue enormi qualità, la invita a prendere parte ad alcuni video sui quali sta lavorando. Honey non può credere a quanto le sta succedendo, finalmente tutti i suoi sogni stanno per avverarsi. Pian piano inizia l’ascesa di Honey come ballerina iniziando anche a prendere parte ad alcune feste durante una delle quali, il regista si sente talmente attratto da lei, dalla sua bellezza e dal suo corpo che prova ad avere una relazione con lei. Honey però rifiuta prontamente, per lei iniziano allora i primi problemi. Viene dapprima estromessa come ballerina nei video del regista Hellische, poi licenziata. A questo punto Honey però decide di non darsi per vinta, così si mette in testa di voler aprire una scuola di danza. I soldi che ha a disposizione però non sono affatto sufficienti per portare a termine il suo sogno, così decide di allestire uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato sarà proprio usato per l’apertura della scuola. Grazie alla sua passione per la danza e alla sua grinta e determinazione, Honey riesce a conquistare il cuore di tutti che si offrono per darle una mano a realizzare il suo sogno.

© Riproduzione Riservata.