IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO/ Su Canale 5 il film con Jennifer Lopez (oggi, 16 marzo 2017)

IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Il ragazzo della porta accanto, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller dal titolo otiginale The Boy Next Door, realizzata in USA nel 2015 e prodotta dalla Universal Pictures in collaborazione con diverse altre case cinematografiche tra cui la Blumhouse Productions e con la regia di Rob Cohen. Nel cast sono presenti Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson e Kristin Chenoweth. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista Claire Peterson (Jennifer Lopez), una donna che sta affrontando un momento molto particolare della sua vita visto che si è appena separata da suo marito Garrett (John Corbett) a causa dei suoi continui tradimenti. Inoltre Claire deve fare i conti anche con il figlio Kevin (Ian Nelson) che è nella fase critica dell’adolescenza e quindi con una serie di problemi. Per fortuna Claire riesce ad affrontare tutta questa solitudine grazie all’amicizia profonda con Vicky (Kristin Chenoweth) che è la preside del liceo nel quale la donna insegna letteratura. Un giorno, però Claire conosce un ragazzo molto affascinante, Noah Sandborn (Ryan Guzman) che si trasferisce nella casa accanto alla sua e con il quale la donna stringe immediatamente un ottimo rapporto soprattutto perché Noah sembra molto interessato alla letteratura. Inoltre è anche molto dolce non solo con lei ma anche con suo figlio Kevin aiutandolo con la sua timidezza. Nel frattempo, però, Garrett ritorna dall’ex moglie per riconquistarla, ma Claire ha attenzioni solo per Noah. L’attrazione è tanta che i due finiscono a letto insieme, ma mentre Claire prova a dimenticare l’episodio in quanto Noah è troppo giovane, il ragazzo nutre un sentimento morboso ed ossessivo nei suoi confronti a tal punto che inizia a perseguitarla iscrivendosi nella classe dove insegna Claire. Tuttavia a causa di alcuni episodi poco piacevoli, Noah viene espulso, la rabbia del ragazzo è tanta che porta nella classe le foto della notte di passione avuta con Claire che per fortuna vede le foto prima che possano trovarle i suoi studenti. La donna allora si reca a casa sua per chiarire civilmente la cosa, ma Noah non sembra intenzionato a rinunciare a lei, minacciandola di avere anche un video che li ritrae insieme. Claire è distrutta, non sapendo cosa fare decide di parlarne con la sua amica Vicky, per le due però questo è solo l’inizio di un incubo che porterà una serie di pericoli nella loro vita.

