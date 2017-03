Il Segreto / Anticipazioni puntate 17 marzo: Matias in crisi per Rafaela?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: MATIAS E' PREOCCUPATO PER RAFAELA - Quali sono le vere motivazioni dell'arrivo di Rafaela a Puente Viejo? La domanda tornerà costantemente negli episodi de Il Segreto, durante le quali l'atteggiamento ambiguo della cameriera della locanda lascerà chiaramente intendere come dietro al suo volto pulito ci sia dell'altro. A rendersi conto che qualcosa non stia andando per il verso giusto sarà oggi domani Matias, nei doppi episodi in onda su Canale 5 alle ore 16:30 e alle ore 21:15 circa. In essi il figlio di Emilia e Alfonso sarà preoccupato per gli incontri che Rafaela avrà con uno sconosciuto e si chiederà quali siano i motivi di questi dialoghi, effettuati di nascosto. La sua preoccupazione sarà sempre più evidente agli occhi di Raimundo che interpreterà in maniera sbagliata lo stato d'animo del nipote. Penserà, infatti, che Matias sia triste per la lontananza da Prado anche se le cose saranno ben diverse: il ragazzo deciderà di tenere gli occhi aperti. Scoprirà qualcosa di compromettente?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: LA SCOPERTA DI CAMILA - Saranno ben due gli episodi di oggi della telenovela Il Segreto. Il primo di essi andrà in onda a partire dalle ore 16:30 mentre il secondo, come già accaduto la scorsa settimana, sarà serale esordendo alle ore 21:15 circa. Ampio spazio verrà dedicato alle indagini di Camila che approfitterà dell'assenza di Hernando da Los Manantiales per entrare nella stanza nella quale solo l'uomo potrebbe accedervi. E proprio in questo studio misterioso, la signora Dos Casas troverà dei documenti davvero sorprendenti nascosti nella cassaforte: il primo di essi riguarderà l'atto di proprietà del Jaral, effettuato niente meno che a nome suo. Ci sarà inoltre il certificato di nascita di Beatriz , la cui data non coinciderà con quella del matrimonio di Jolanda e Gabriel Mella. La bambina sembrerebbe essere nata prima delle nozze dei suoi genitori, ma come può essere accaduto? Questi primi indizi faranno capire a Camila di non essersi sbagliata pensando a più di qualche fantasma nel passato del marito. Le sue ricerche quindi continueranno...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: CARMELO E MENCIA SI ODIANO? - Le due puntata de Il Segreto di oggi mostreranno Sol e Candela nuovamente alle prese con il loro difficile ruolo di Cupido. Secondo le due cognate, Mencia è la donna ideale per Carmelo anche se entrambi per il momento appaiono ancora molto freddi e distaccati. Per questo le signore Santacruz e Moliner non si daranno per vinte neppure dopo la delusione per il romantico pic - nic che non ha dato i risultati desiderati. Penseranno quindi di organizzare una nuova serata in loro onore anche se non ci saranno importanti sviluppi neppure in questo caso: Carmelo e la nuova grafica appariranno ancora molto distanti, dando persino l'impressione di detestarsi profondamente. Dall'odio all'amore il passo sarà breve o Sol e Candela dovranno rinunciare ai loro piani? Per quanto riguarda, invece, i progetti personali delle due donne della Miel Amarga, per loro ci sarà solo un chiodo fisso in mente: diventare madri il prima possibile, chi delle due otterrà per prima buone notizie?

