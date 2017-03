ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Giulia Calcaterra parla di Raz Degan e tranquillizza i fan

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LE ULTIME DICHIARAZIONI DI GIULIA CALCATERRA - Durante la passata puntata in diretta de L'Isola dei Famosi 2017, si è avuto poco tempo per approfondire le dinamiche di Giulia Calcaterra e così, Blogo ha intervistato l'ex naufraga che ha raccontato interessanti retroscena del tutto inediti. Naturalmente, il primo argomento di conversazione riguarda Raz Degan e la sua volontà di potergli andare contro fin da subito senza "paura": "Sono stata la prima tra i naufraghi ad andare contro Raz Degan, la prima ad imporre il mio carattere ad una persona con un carattere forte ed indomabile come lui. Dopo mi sono venuti dietro anche gli altri, quindi le persone mi hanno anche visto un po' come scintilla che ha innescato poi questa divisione". Di seguito Giulia ha definito Raz come un personaggio molto provocatorio e lei, di contro, giocava con le provocazioni: "Sì, forse sono una provocatrice, ma che sta alle provocazioni rispondendo ironicamente e non mi sono mai arrabbiata con lui perché non volevo provare rabbia in un contesto così e farmelo rovinare". Per quanto riguarda invece la possibile vincitrice, l'ex velina tifa per Eva Grimaldi: "Rispecchiava molto la parte adulta di me per quanto riguarda il cimentarsi in nuove esperienze. Ho molto apprezzato lei perché è una bambina nel corpo di una donna e l'ho vista buttarsi capofitto anche in situazioni che le facevano paura. Mi è piaciuto che si sia messa in gioco a differenza di altri che avevano più limiti". Di seguito l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha nuovamente smentito il possibile flirt con Simone Susinna durante la sua permanenza in Honduras rassicurando invece i fan per quanto riguarda il suo fidanzato: tra loro è tutto ok!

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: RINASCE L’AMORE TRA PAOLA BARALE E RAZ DEGAN - Raz Degan e Paola Barale sono diventati il grande argomento di conversazione dell'Honduras. La dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017 non ha regalato dinamiche degne di nota e così, solo l'israeliano ha portato in televisione litigi, discussioni ed emozioni vere. Dopo l'ultima diretta dello scorso martedì sera, il naufrago ha ricevuto la visita della sua ex compagna, la conduttrice Paola Barale. I due, nonostante la separazione, nutrono ancora dei fortissimi sentimenti d'amore e così, sono in moltissimi quelli che sperano che la coppia possa ricongiungersi presto: "Il rispetto è rimasto e l’amore è rimasto. Averla qua con me è un sogno", ha svelato Degan in confessionale. La produzione del reality show, per dare una impennata positiva agli ascolti TV, ha provato anche questa carta e così, Paola Barale è stata prontamente "spedita" in Honduras tra le braccia del suo ex compagno. Dopo essersi visti, Paola e Raz si sono abbracciati tra l'imbarazzo e, secondo ciò che riporta la rete, pare anche che il naufrago abbia sussurrato un "Ti amo" all'orecchio dell'ex: sarà così? Nel frattempo, dopo essersi totalmente affidata alla sue cure amorevoli, Paola Barale si è confidata lasciandosi andare: "È stato, è e sarà il grande amore della mia vita. Un amore che è andato oltre, un amore vero". Dopo questa dichiarazione, in molti hanno anche ripensato a Gianni Sperti perché, anche se la Barale non sembra ricordarlo affatto, i due sono stati marito e moglie dal 1998 al 2002 e, mentre l’ex ballerino di Amici ricorda le nozze con un sorriso, lei pare avere totalmente cancellato l’uomo dalla sua vita.

