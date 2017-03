Il Segreto/ Anticipazioni italiane e spagnole: Mencia lascia Puente Viejo e si trasferisce a Londra

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MENCIA LASCIA PUENTE VIEJO - Nelle ultime puntate de Il Segreto, i telespettatori italiani hanno assistito all'entrata in scena di Mencia, la bella grafica che Sol e Candela hanno identificato come nuovo interesse amoroso di Carmelo. Per questo hanno realizzato ogni genere di incontro romantico per facilitare la nascita di un bel sentimento che, almeno fino ad oggi, non ha dato nessun esito positivo. Cosa dovremo aspettarci nell'immediato futuro? Come sempre sono le anticipazioni spagnole a venirci incontro, confermandoci che in effetti tra Carmelo e Mencia nascerà qualcosa in più di una semplice amicizia. La coppia abbasserà le difese, confermando la brevità del passaggio dall'odio all'amore. Tra loro ci saranno baci appassionati e programmi per il futuro, quanto meno fino a quando la donna riceverà una proposta che non potrà rifiutare: le verrà chiesto di trasferirsi a Londra per occuparsi del lavoro che ha sempre sognato. In un primo momento rifiuterà tale proposta che dovrà tenerla lontana da Puente Viejo per diversi mesi, ma proprio grazie a Carmelo deciderà di trasferirsi in Inghilterra. Il loro amore proseguirà nonostante la distanza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: HERNANDO IN PARTENZA - Il Segreto tornerà in onda oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30, un orario particolarmente sgradito ai telespettatori che dovranno così seguire sia la fascia pomeridiana de L'isola dei famosi che di Amici. La puntata odierna sarà ancora una volta caratterizzata dai difficili rapporti tra Camila e Hernando, a causa del nuovo rifiuto di quest'ultimo verso la moglie. Per prendersi qualche giorno di riflessione dedicandosi agli affari, il signor Dos Casas deciderà di allontanarsi da Puente Viejo, lasciando Camila e Beatriz solo a Los Manantiales. Il fatto non dispiacerà affatto alla bella cubana che progetterà di compiere delle approfondite indagini riguardanti il passato del marito. Solo in questo modo potrà capire le ragioni della sua freddezza! Per scoprire la verità, Camila prenderà di mira una stanza della tenuta nella quale soltanto il marito aveva l'autorizzazione di entrarvi. Al suo interno saranno presenti delle prove importanti?

© Riproduzione Riservata.