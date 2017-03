Il Segreto/ Video replica puntata 15 marzo: Hernando rifiuta Camila

Il Segreto, video replica puntata 15 marzo - Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto, Alfonso ed Emilia hanno scoperto da Matias, che quest'ultimo è innamorato di Rafaela. Per tale motivo, i due genitori consigliano al giovane di scrivere a Prado. Intanto, tra Hernando e Camila è scattato un altro bacio, molto passionale. Mentre nel negozio di Gracia e Mariana le cose proseguono per il meglio, Hipolito e Onesimo hanno delle difficoltà con la vendita dei loro prodotti. I Santacruz, grazie a Carmelo ed Elias, godono nuovamente della presenza delle acque nelle loro terre. Intanto, è giunta a Puente Viejo Mencia. Stiamo parlando della disegnatrice che lavorerà per qualche tempo per Severo. Candela e Sol hanno subito pensato che potrebbe essere la donna ideale per Carmelo e così hanno iniziato ad escogitare dei piani per avvicinarli. Don Berengario ha fatto credere a Dolores che Pedro diventerà il presidente dell'Unione Sovietica e la donna ci ha creduto. Donna Francisca ha ricevuto alla Villa un avvocato che si occupa dei testamenti. Questo crea molti dubbi in Mauricio. Nel corso della puntata de Il Segreto, Hernando, dopo il bacio, riprende le distanze con Camila. Intanto, Ramiro scopre che le indagini sull'attentato a Munia sono state completate. Il comandante informa il Castaneda che Ramiro non è più nella sua lista degli indiziati, in quanto ha compreso che è una brava persona. Anche Matias e Rafaela sembrano risultare innocenti, in quanto non hanno preso parte alla manifestazione. Ramiro chiede a Rafaela se le dava fastidio la presenza dei militari a Puente Viejo e la donna confessa che gli ricordavano suo marito. I due poi si baciano. Dolores chiede a Don Berengario come lui abbia potuto sapere della carica di Pedro. Il prete continua con lo scherzo e le afferma di averlo saputo direttamente dal Vaticano. Dolores è molto contenta e vorrebbe dirlo a Puente Viejo. Camila chiede a Beatriz di fidarsi di Hernando, in quanto sa che le vuole molto bene. Nel frattempo, Candela e Sol invitano Carmelo ad un picnic in cui ci sarà anche Mencia. Mauricio chiede spiegazioni a Donna Francisca, riguardo la visita recente dell'avvocato. Emilia e Alfonso chiedono a Raimundo di lasciare spazio ai giovani per le manifestazioni. L'Ulloa si arrabbia di fronte a tale affermazione. Matias, nel frattempo, è sempre più sconfortato in quanto è confuso e non sa che scrivere nella lettera per Prado. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 15 MARZO DE IL SEGRETO.

