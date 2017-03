Isola dei Famosi 2017/ Samantha De Grenet e Giulio Base nel “radar” del gruppo: è il trionfo di Raz Degan?

Isola dei Famosi 2017, rivoluzione del gruppo contro Samantha De Grenet e Giulio Base: tutta colpa delle nomination - All'Isola dei Famosi sta cambiando tutto. L'ultima diretta ha portato alla luce dinamiche che, probabilmente, finora erano rimaste in ombra e che hanno scatenato inaspettate conseguenze. Le due nomination che vanno ad affiancarsi a quella di Raz Degan, ovvero quella di Simone Susinna ed Eva Grimaldi, hanno portato il gruppo a rivalutare Samantha De Grenet e Giulio Base. Sono stati loro infatti a fare il nome degli altri due nominati, salvandosi ancora una volta dall'andare al televoto. Il primo a palesare il suo malcontento è Simone, che ha un confronto con Giulio al quale dà del giocatore: "Avrei preferito che tu mi dicessi che, avendo visto che ho vinto già due nomination, hai dato il tuo voto da giocatore invece di nasconderti. A questo punto è meglio Raz perchè è vero, lui le cose le dice in faccia!". Simone appoggia addirittura Degan nell'attacco a Giulio, che trova contro anche Nancy e Malena.

Isola dei Famosi 2017, Samantha e Giulio nel mirino: il gruppo si riavvicina a Raz Degan? - Ma non è solo l'attore mira degli attacchi del gruppo: Eva Grimaldi confessa di non fidarsi di Samantha che finora si era mostrata sua amica ma, alla prima, l'ha mandata in nomination. Le sue dichiarazioni trovano l'approvazione di Nancy che dichiara che è arrivato il momento di impegnarsi di più per vincere la prova leader ed avere il potere decisionale che questa settimana è toccato proprio alla De Grenet. Gli equilibri si spostano quindi all'Isola dei Famosi ed è proprio Nancy ad anticipare che la prossima nomination potrebbe non essere ai danni di Raz Degan. Che il regista israeliano abbia avuto ragione finora sulla "regina Crudelia Demon e il marchese Galileo Galilei"? Intanto anche Raz, dopo la notte passata con Paola Barale, è tornato col gruppo e chissà che questa settimana non possa sancire il riavvicinamento di coloro che lo credevano un giocatore dopo questi importanti sviluppi...

