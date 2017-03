JACK HUNTER: IL TESORO PERDUTO DI UGARIT/ Su Cielo il film con Ivan Sergei

JACK HUNTER: IL TESORO PERDUTO DI UGARIT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Jack Hunter: Il tesoro perduto di Ugarit è il film in onda su Cielo oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura dal titolo originale Jack Hunter and the lost treasure of Ugarit. Si tratta di un film televisivo realizzato negli Stati Uniti d’America nell’anno 2008 e che fa parte della serie dedicata al personaggio del cacciatore di tesori ed avventuriero Jack Hunter. La regia è stata affidata a Terry Cunnigham con soggetto e sceneggiatura curati da Kevin Moore. Nel cast sono presenti Ivan Sergei, Joanne Kelly, Thure Riefenstein, Susan Ward e Mario Naim Bassil. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JACK HUNTER: IL TESORO PERDUTO DI UGARIT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra le storie del cacciatore di tesori Jack Hunter (Ivan Sergei) che viene contattato dal suo mentore, il professore Shaffer per cercare una reliquia. Tuttavia, Jack Hunter si rifiuta di collaborare ma quando viene a conoscenza che l’uomo è stato ucciso inizia a nutrire dei profondi sospetti circa il killer dell’uomo. Infatti man mano che va avanti con le sue indagini Jack Hunter inizia a sospettare che dietro questa morte si nasconda qualcosa di molto più oscuro e pericoloso ed ossia che ad uccidere l’amato professore Shaffer sia stato un killer a sua volta è alla ricerca di tesori in particolare il killer e lo stesso professore erano entrambi sulle tracce di un antico tesoro che si trova nella cittadina della Siria, Ugarit. Jack Hunter allora decide di indagare in prima persona e così si reca sul posto, ma qui per lui le cose non si mettono affatto bene, in quanto si ritrova a doversela vedere con alcuni personaggi di spicco della malavita organizzata russa anche loro intenzionati a fare tutto ciò che è in loro potere per mettere le mani su quel prezioso bottino che sta facendo gola a molte persone. Jack, a questo punto è accerchiato da nemici, vorrebbe poter fare qualcosa per mettersi in salvo sconfiggendo i criminali, ma nulla può data la superiorità numerica dei suoi avversari. Per fortuna però ad aiutare Jack vi sarà l’affascinante e brava Nadia (Joanne Kelly) che è un ministro locale e che darà al cacciatore di tesori tutto l’aiuto possibile per cercare di salvarsi facendo fuggire gli avversari nonché assassini del professore Shaffer. Riuscirà alla fine Jack a risolvere il mistero e a salvarsi?

