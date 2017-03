L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Alessia Marcuzzi ospite del conduttore: cosa racconterà? (oggi, 16 marzo)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, ALESSIA MARCUZZI OSPITE DEL CELEBRE CONDUTTORE (OGGI, 16 MARZO 2017) - Sarà Alessia Marcuzzi la nuova ospite di Maurizio Costanzo durante l’appuntamento con L’Intervista in programma stasera, giovedì 16 marzo 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. Il talk one-to-one torna con un altro volto d’eccezione appartenente al mondo dello spettacolo: al momento, Alessia Marcuzzi è impegnata alla guida de L’Isola dei Famosi 2017, il reality dei vip che tiene banco su Canale 5. Lo scorso martedì è andata in scena la settima puntata, e la mattina seguente Alessia è intervenuta sulla sua pagina Instagram riprendendo il suo outfit, firmato Alberta Ferretti, con un pizzico di nostalgia, dal momento che è lo stesso vestito che ha indossato la sera del suo matrimonio. Sarà come sempre un’altra serata ricca di confessioni, in merito alla sfera professionale e privata, nello studio de L’Intervista di Costanzo: la presentatrice ospite, in ogni caso, si è rivelata di recente e in esclusiva anche sulle pagine di Oggi e ha ammesso di avere un lato maschile “assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose”. E in merito al rapporto con il suo corpo, ha sottolineato che è molto migliorato con il tempo, “…Amo la fisicità anche se da ragazzina ero una specie di cozza: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!”.

