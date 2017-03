LA BELLA E LA BESTIA/ Da oggi al cinema il film di Bill Condon con Emma Watson (16 marzo 2017)

LA BELLA E LA BESTIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (16 marzo 2017) - Dopo un'operazione di marketing che dura da ben due anni, finalmente oggi, giovedì 16 marzo arriva nelle sale italiane La bella e la bestia di Bill Condon, che vede protagonisti Emma Watson (celebre per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter) e Dan Stevens. Belle (Emma Watson) diventa prigioniera in un castello incantato fra candelabri che parlano e tazzine che si muovono, per salvare suo padre. Il classico della Walt Disney del 1991 viene rivisitato qui, mantenendo però tutto l'impianto narrativo e perfino le musiche. Ma la variazione dal film che più ha fatto discutere è l'introduzione di un personaggio gay: Le Tont (interpretato da Josh Gad), innamorato del suo miglior amico. Se da due anni non si faceva altro che pubblicizzare questo film come il ritorno di Emma Watson al cinema come protagonista, oggi il discorso ha avuto uno slittamento sulla tematica omosessuale, che nemmeno costituisce il fulcro del film. Per il regista Bill Condon, tutto questo è assolutamente esagerato, perché il suo film mostra un personaggio confuso, non con un'identità di genere preciso, che un giorno vuole baciare l'amico, il giorno dopo vorrebbe essere lui.

LA BELLA E LA BESTIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (16 marzo 2017) - In realtà La Bella e la Bestia è ben diversa dall'originale: infatti la storia da cui la Walt Disney ha poi creato il suo primo film, era una favola sui diritti delle donne nel XVIII secolo, scritta da Madame Gabrielle Suzanne de Villeneuve, ed aveva tinte molto più dark, e la stessa protagonista Belle, non era figlia di un uomo del popolo, ma di un re e di una fata. Le musiche del film sono realizzate dallo stesso compositore che fece quelle del primo Disney del 1991, Alan Menken, e i testi italiani sono stati tradotti da Lorena Brancucci.

© Riproduzione Riservata.