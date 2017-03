LA RAGAZZA DEL LAGO/ Su Rai Movie il film diretto da Andrea Molaioli

LA RAGAZZA DEL LAGO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - La ragazza del lago è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere giallo che è stata prodotta nel 2007 grazie all’investimento fatto dalla casa cinematografica Indigo Film in collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film, mentre la distribuzione è stata curata dalla Medusa Film. La regia è di Andrea Molaioli mentre nel cast sono presenti Toni Servillo, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni e Anna Bonaiuto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DEL LAGO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella provincia di Udine, nei pressi di un bellissimo e caratteristico lago alpino all'interno di uno scenario naturalistico da sogno, un pescatore della zona di buon mattino si ritrova davanti ai propri occhi una scena a dir poco raccapricciante. Rinviene il corpo senza vita di una ragazza peraltro completamente nudo. L'uomo non sapendo come comportarsi contatta immediatamente le forze dell'ordine mettendole a conoscenza di quanto successo. Sul luogo arriva la polizia ed in particolare il commissario Giovanni Sanzio (Toni Servillo). Sarà lui a doversi occupare delle indagini ed in particolar modo scopre nelle immediate ore post ritrovamento come la vittima fosse una giocatrice di hockey piuttosto conosciuta nella zona. Inoltre, il commissario in ragione della dimensioni piuttosto contenute della comunità ubicata nei pressi del lago e di come sia piuttosto isolata rispetto al resto della provincia, si convince di come il colpevole sia senza dubbio un membro delle poche famiglie che vi abitano. In ragione di questa considerazione inizia ad indagare sul passato dei profili di possibili assassini vagliando i collegamenti con la vittima. Le indagini si dimostreranno piuttosto complesse non tanto per la mancanza di tracce e di prove quanto per la situazione familiare del commissario. Infatti, l'uomo sta vivendo una fase quanto mai drammatica della propria esistenza in ragione della malattia neurologica che ha colpito l'amata moglie, costretta a sottoporsi a continue cure in ospedale. Questo toglie al commissario ogni forma di spensieratezza e soprattutto tutte le certezze su cui lui aveva sempre fatto affidamento. Come se non bastasse il commissario è alle prese con una figlia in piena adolescenza che gli da continuamente motivo di preoccupazioni. Andando avanti con le indagini il commissario si renderà conto di come nella piccola cittadina vengano celati inconfessabili segreti per una verità quanto mai tragica e traumatica. Il commissario andrà fino in fondo alla vicenda assicurando i responsabili alla giustizia. Una volta risolto tutto,come se nulla fosse, successo l’intera comunità di riassopirà nella propria tranquillità sulle sponde del bellissimo lago.

