LITTLE BIG SHOW, TOP & FLOP ULTIMA PUNTATA: GERRY SCOTTI SI DIVERTE, MA LO SHOW NON DECOLLA - Little Big Show regala sorrisi ed intrattenimento genuino nella sua ultima puntata. Gerry Scotti affronta l'appuntamento su Canale 5 con spensieratezza, nonostante i dati auditel della prima puntata siano stati decisamente sotto le aspettative. Il conduttore di Mediaset fa la sua parte, ma deve anche fare i conti con una concorrenza serrata per lo share. Tra i concorrenti comunque emerge il giapponese Kazyka, che mostra le sue sorprendenti abilità con lo yo-yo. Per Scotti nessuno è mai stato bravo come questo ragazzino, gli appluasi del pubblico sono tutti meritati. Per quanto riguarda gli ospiti della serata, Rudy Zerbi è sicuramente un flop: l'ex giudice di Italia's Got Talent non deve essere stato al settimo cielo per la sua comparsata con Filippo Calabrese nel duello di Karate: in queste vesti ci ha quasi fatto tenerezza. Infine pollice in su per il Gabibbo, personaggio amatissimo della tv italiana: la mascotte di Canale 5 ha aperto con la sua solita simpatia la puntata di Little Big Show, imprimendo vivacità ad un format che stenta a decollare.

