LO SCHERZO PERFETTO/ Seconda puntata: diretta e vincitori, Gene Gnocchi sarà Genez (oggi, 16 marzo 2017)

LO SCHERZO PERFETTO, SECONDA PUNTATA: CHI INTERPRETERÀ STASERA GENE GNOCCHI? (OGGI, 16 MARZO) - Si torna in scena con Lo scherzo perfetto: il programma di Italia 1 alla ricerca dello ‘scherzatore’ perfetto è pronto per andare in scena oggi, giovedì 16 marzo 2017, con la seconda puntata. Naturalmente, al fianco di Teo Mammucari, ci saranno ancora Alessia Macari e l’irresistibile Gene Gnocchi, i due componenti della giuria. A loro e al pubblico l’arido compito di scegliere chi è stato in grado di organizzare lo schermo migliore e merita, dunque, il titolo di vincitore: siamo sicuri che anche in prime time ne vedremo delle belle, partendo innanzitutto dal presupposto che Gene Gnocchi porterà in scena un altro personaggio del mondo dello spettacolo. Sì, perché la settimana scorsa si è presentato con una giacca rossa e i capelli lunghi, castani. Ci sono voluti solo millesimi di secondo per capire che stava vestendo i panni di Manuel Agnelli, che ha preso parte all’ultima edizione di X Factor in qualità di giurato. Il prossimo ad andare in scena invece sarà proprio Genez, una parodia di un altro giudice di X Factor, il rapper Fedez. Pronti?

LO SCHERZO PERFETTO, SECONDA PUNTATA: I SEGRETI PER UN OTTIMO SCHERZO (OGGI, 16 MARZO) - Teo Mammucari tornerà stasera sul piccolo schermo di Italia 1, con la seconda puntata de Lo scherzo perfetto, di nuovo alla ricerca dello ‘scherzatore’ migliore. Ma quali sono i segreti per organizzarne uno al meglio? “Come nella musica, lo scherzo deve avere un andamento rapido e un ritmo preciso”, ha confessato in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Marco Balestri, autore (insieme a Max Novaresi e Serena Speziali) de Lo scherzo perfetto (e anche del famosissimo Scherzi a parte). In realtà, Balestri ha dato dieci consigli molto preziosi, da cogliere al volo: tra questi, non manca saper “prevedere tutte le possibili reazioni e rispondere con tempismo”, ma anche “scegliere vittime che non si aspetterebbero mai un comportamento scorretto o un tiro mancino, così da coglierle impreparate”. Attenzione, però, perché se al termine dello scherzo il malcapitato continua a rimanerci male e non riesce a riderne, significa che non tutto è andato esattamente come doveva andare…

LO SCHERZO PERFETTO, SECONDA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL DEBUTTO (OGGI, 16 MARZO) - Debutto discreto per Lo scherzo perfetto, il nuovo programma di Italia 1 che vede alla guida Teo Mammucari. La settimana scorsa è andata in onda la prima puntata del format, che è stata in grado di portare a casa uno share pari al 9.2% con 2 milioni e 66mila spettatori al seguito. Numeri non eccellenti, ma che possono essere definiti buoni, vista la variegata concorrenza delle altre reti, che il giovedì sono piene di proposte accattivanti. Su Rai 1, per esempio, partiva la nuova fiction Sorelle, con Anna Valle e Loretta Goggi, che ha vinto la serata con quasi sei milioni di telespettatori e il 23.5%. Canale 5 scherzava il film Philomena, ma vanno considerati anche i tre programmi di attualità Nemo - Nessuno escluso (Rai 2), Mi manda RaiTre e Piazzapulita, che si sono ritagliati insieme una buona fetta di audience. Lo scontro sarà pressoché lo stesso oggi, per la seconda puntata de Lo scherzo perfetto: gli ascolti saranno confermati?

