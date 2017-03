LOVING/ Da oggi al cinema il film diretto da Jeff Nichols con Joel Edgerton (16 marzo 2017)

LOVING, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 marzo 2017) - L'ultimo film di Jeff Nichols, Loving, arriverà nelle sale italiane oggi, giovedì 16 marzo 2017. Joel Edgerton, protagonista della pellicola, ha ricevuto la nomination ai Golden globe per il suo ruolo nel film. Ma anche l'altra protagonista del film Ruth Negga, ha ricevuto la nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista. Una pellicola dunque pluripremiata che si avvale di un cast di alto livello.

LOVING, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 marzo 2017) - Il film racconta una storia realmente accaduta: in Virginia vivono Richard Loving e Mildred, un uomo bianco e una donna nera, sposatisi a Washington. Siamo nel 1959, in Virginia i matrimoni misti sono vietati e perseguiti dalla legge. I due coniugi vengono arrestati nel cuore della notte e trattati come due assassini dalle forze dell'ordine. Condannati all'esilio in un altro stato per ben 25 anni, Richard e Mildred non si arrendono, continuano a lottare per poter vivere nella loro città da marito e moglie. Così, lo storico caso Loving versus Virginia diventerà di competenza della Corte Suprema Americana, grazie anche all'aiuto dell'American Civil Liberties Union (ACLU). Nel 1967 Richard Loving e Mildred vincono la loro causa, fungendo così da apripista per altre coppie interraziali. Una storia mai raccontata sinora che apre lo scenario di una realtà drammatica senza incedere troppo su sentimentalismi e patetismi. Loving è una storia d'amore, ma anche di immigrazione e integrazione, raccontata in maniera semplice e asciutta, con una fotografia eccezionale di Adam Stone. Già nel 2011 si era tentato di raccontare questa storia, con il documentario The Loving Story, ma il film permette una maggiore diffusione e rende tutto molto più coinvolgente per lo spettatore.

© Riproduzione Riservata.