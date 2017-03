La Porta Rossa / Quinta puntata: colpi di scena avvincenti e mistero ancora irrisolto (Puntata 15 marzo 2017

LA PORTA ROSSA, QUINTA PUNTATA: I TOP DELLA PUNTATA: La più bella puntata de La Porta Rossa fino ad ora. Una serata magnifica, ricca di emozioni, storie avvincenti ed evoluzioni della trama, tra lacrime e sorrisi, riflessioni e dolori sia a livello emotivo che fisico. Sì, perché tra la sofferenza di Anna che comincia a sentire la presenza di Cagliostro e le violenze ricevute da Vanessa mentre aiutava Leo nel recupero di informazioni, la puntata è stata ricca di colpi di scena. Il quadro mostrato allo spettatore è stato questa volta di 365° totali. Anche sui social hanno apprezzato tantissimo l'intensità, la velocità e i temi trattati nella puntata: "Stasera abbiamo due missioni da mettere in atto.La prima mandare in tendenza #laportarossa la seconda fare il boom d'ascolti", scrivono su Twitter. Uno dei momenti top della puntata è stata la scena in cui Anna, guardandosi allo specchio, toccandosi la pancia e ricordando la sua ultima e decisiva litigata con Leo, sente il suo respiro vicino mentre gli chiede di "restare".I FLOP DELLA PUNTATA: Puntata bellissima quella de La Porta Rossa, in attesa del sesto e ultimo episodio che finalmente svelerà l'assassino di Cagliostro e chiuderà il cerchio delle indagini della squadra di Anna Mayer e Piras. In questa puntata pochi momenti negativi: forse uno del "flop" di questa serata è stato inspiegabilmente, c'è da dire, la posizione dell'hashtag #laportarossa in trending topics su Twitter. Il programma, che invece questa sera ha dato davvero il meglio di sé, sembra assurdo non sia esploso anche sui social network dove invece è più debole. È proprio questo, purtroppo, il problema di questa fiction: tanta bellezza ma poca forza di coinvolgere l'utente della rete nel fenomeno della "social TV", il metacontenuto digitale che accompagna la fruizione attraverso quello tradizionale. Tra i flop, forse, l'ultimissima parte, un po' troppo confusa quando invece sarebbe dovuta essere la più importante (Fabiola Granier)

