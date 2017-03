Lory Del Santo/ Mamma a 60 anni col toyboy Marco: "È difficile ma ci stiamo provando"

Lory Del Santo pronta a diventare mamma a 60 anni: la regista vuole un figlio dal toyboy Marco Cucolo - Vuole diventare ancora mamma, nonostante il suoi 60 anni: Lory Del Santo, nel corso di un'intervista a Novella 2000, ha manifestato questo suo grande desiderio condiviso col compagno, Marco Cucolo, che ha 24 anni. "Il mio progetto principale è quello di mettere al mondo una nuova vita, e sapere che anche lui ha il mio stesso scopo mi rende ancora più determinata. - ha confessato la regista della nota web serie 'The Lady' - Ora dipende solo da me, non basta il coraggio. Devo trove un sistema che mi aiuti, dato che rimanere incinta naturalmente alla mia età è molto difficile, se non impossibile. Ma c'è chi mi sta consigliando in tutti i modi di accantonare questo sogno". La Del Santo svela che il loro progetto non è solo teoria ma una realtà che li sta portando in questo periodo a fare esami su esami per tentare di avere un figlio nonostante l'ostacolo dell'età.

