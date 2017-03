MARA MAIONCHI/ Cosa preparerà la produttrice musicale? (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

MARA MAIONCHI, LA PRODUTTRICE MUSICALE CONCORRENTE AL TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Mara Maionchi è una delle concorrenti della nuova versione del cooking show più amato nel mondo, in modalità vip: Celebrity Masterchef, dove svariati personaggi della televisione e dello spettacolo si sfideranno a suon di tegami e padelle. Mara Maionchi è conosciuta al pubblico italiano per essere una produttrice musicale e per aver sfornato moltissimi talenti come Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Vasco Rossi; negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi televisivi come coach a X Factor, Amici di Maria De Filippi, The Voice e ancora altri. Oggi è opinionista e vera icona di stile, rinomata per la sua simpatia innata e per un carattere verace. Le sue battute di spirito spesso colorite ne fanno una vera e propria sagoma della televisione italiana.

MARA MAIONCHI, LA PRODUTTRICE MUSICALE CONCORRENTE AL TALENT: I SUOI PIATTI PREFERITI (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Da Mara Maionchi, nata a Bologna, si attendono grandissime risorse culinarie: il giudice Bruno Barbieri, emiliano e anche lui stesso bolognese, verificherà le abilità della concorrente. Mara Maionchi racconta, in un'intervista rilasciata all'inizio di questa avventura e pubblicata sotto forma di video sul sito di Sky, di aver avuto una nonna toscana che le ha tramandato gusti e sapori della propria regione: nel giorno di festa, la domenica, si mangiavano primi piatti emiliani, secondi piatti toscani e il dolce... comprato in un posto buono come ci dice la stessa concorrente. Una persona di sostanza, come lei stessa si definisce, che ama la cucina con carattere e non predilige soluzioni come sushi o nouvelle cuisine; molto arrosto, poco fumo e qualche difficoltà nell'impiattamento sofisticato! Come se la caverà, dunque, tra i fornelli del talent show? Il pubblico affezionato al programma, dopo la brillante vittoria del giovane Valerio Braschi, si aspetta altre emozioni culinarie forti; Mara Maionchi è attesissima, come lo sono i suoi piatti ricchi di gusto e sapore. I fan di MasterChef si attendono porzioni fumanti di tagliatelle al ragù di carne, timballi, tortellini in brodo e arrosti della domenica con patate: l'acquolina in bocca è già molto invitante!

