MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ L’attrice dal set alla cucina, come andrà? (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, L’ATTRICE CONCORRENTE AL TALENT: QUALI SARANNO I SUOI CAVALLI DI BATTAGLIA? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Maria Grazia Cucinotta è una delle nuove protagoniste di Celebrity MasterChef: un'attrice che il popolo dello spettacolo conosce per il suo impeto passionale e meridionale. Un'artista bravissima che ha interpretato ruoli importanti del cinema italiano. La ricordiamo non solo per le sue performance di interprete cinematografica ma anche come produttrice di fiction di successo. Nel talent culinario Maria Grazia Cucinotta dovrà farsi valere e dimostrare tutte le sue potenzialità. L'attrice è bravissima nel cucinare piatti tipici italiani come pasta fresca, pesce, melanzane alla parmigiana e tante altre ricette tipicamente mediterranee. Sarà apprezzata soprattutto dallo chef Antonino Cannavacciuolo, del Sud Italia come la concorrente, ma anche da Bruno Barbieri e Joe Bastianich, giudici esigenti che amano la cucina italiana.

