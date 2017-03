MARISA PASSERA/ La conduttrice si lancia in una nuova sfida (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

MARISA PASSERA, CONCORRENTE AL TALENT: IL VOLTO DEL POMERIGGIO DI TV8 (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Marisa Passera è una delle 12 concorrenti di Celebrity MasterChef in partenza stasera sul piccolo schermo di Sky Uno. È uno dei cinque volti del pomeriggio di TV8 e conduce con Ambra Romani, Barbara Tabita, Filippa Lagerback e Daniela Collu il programma pomeridiano The Real, che intrattiene il pubblico del canale dalle 16.00 alle 18.00 con tanta attualità e cronaca rosa. La donna è sicuramente a proprio agio con il mezzo televisivo ed è molto amata dal pubblico, tanto da spingersi a prendere parte alla versione vip del talent show culinario. Marisa Passera è anche una delle voci più conosciute d'Italia, avendo condotto trasmissioni radiofoniche di grande successo su Radio Deejay come Via Massena di cui è al timone fin dal 2013. In The Real ha portato la sua freschezza ed innata comicità ed ora dovrà cimentarsi anche con le ricette di difficilissimi piatti ordinati dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Canavacciulo e Joe Bastianich. I tre cuochi stellati hanno rivelato di non aver fatto sconti a nessuno, ma che i vip hanno dato prova di sapersela cavare in numerose prove.

MARISA PASSERA, CONCORRENTE AL TALENT: DALLA STORIA DELL'ARTE ALLA TV (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Marisa Passera, prima di approdare in tv, ha studiato Storia dell'arte ma la vita l'ha portata altrove e oggi si considera una conduttrice, una trouble maker e anche una collezionista di farfalle. La sua carriera inizia con la trasmissione di Radio 2 Dispenser e nel 2000 conduce GAP su Rai 3 e poi Fratelli d'Italia su Stream. Nella stagione 2004/2005 partecipa come ospite fissa a Cronache marziane su Italia 1. Dal 2006 è nel cast di Very Victoria su MTV mentre nel 2007 la Cabello la vuole al suo fianco in Victor Victoria. In seguito, ritrova la conduttrice anche su Rai 2 in Quelli che...il calcio. Dal 2013 conduce con Vic e Federico Russo Via Messena. Oltre ad essere lanciatissima nel mondo lavorativo della radio e della tv, Marisa Passera sta vivendo un periodo d'oro anche dal punto di vista amoroso. Infatti, si è sposata nel 2015 in una cerimonia sontuosa e tumultuosa, a cui hanno preso parte anche molti suoi amici vip come Geppi Cucciari e Victoria Cabello. Nella vita di Marisa Passera c'è anche tanta passione per il mondo della cucina e proprio questo potrebbe darle una chance in più per Celebrity MasterChef.

