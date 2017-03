MI MANDA RAITRE/ Anticipazioni e casi: buche in strada, soldi di Poste Italiane ed Equitalia (16 marzo)

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MARZO 2017: SOLDI E BUCHE IN STRADA - Stasera, giovedì 16 marzo 2017, andrà in onda sulla terza rete di Casa Rai il nuovo appuntamento con Mi manda RaiTre, condotto come sempre da Salvo Sottile. Ecco a seguire tutti i casi della puntata e le anticipazioni utili. A partire dalle 21.15 circa, il giornalista siciliano parlerà di soldi, Equitalia e buche in strada. In diverse città d'Italia da Nord a Sud, spostarsi in giro sia a piedi che con la propria automobile, sta diventando un vero problema. I rischi di inciampare oppure di uscire fuori dalla strada aumentano a vista d'occhio con conseguenze anche costosissime per l'intera collettività: almeno 18 miliardi di euro l’anno, 300 euro a testa. Dopo le numerosissime segnalazioni da parte dei telespettatori, "Mi manda RaiTre" ha deciso di indagare in maniera approfondita sul fenomeno scendendo direttamente in strada in alcune città italiane. Successivamente, il programma condotto da Salvo Sottile si occuperà dei soldi affidati a Poste Italiane e spariti nel nulla in tre sedi: come è possibile? L'argomento soldi verrà approfondito anche con la parentesi dedicata ad Equitalia e la rottamazione delle cartelle che sarà ultimata entro il 21 aprile. Per quanto riguarda le inchieste di approfondimento di "Mi manda Rai Tre" si parlerà delle uova negli alimenti: sono davvero fresche così come vogliono farci credere? In ultimo, spazio anche al mondo del web con approfondimenti sui gruppi Facebook, i ricatti a sfondo sessuale e i cosiddetti stupri virtuali. Per restare in contatto con la trasmissione di RaiTre, potete chiamare il numero verde 800.050709, oppure via WhatsApp al 345.31.31.994 o, in alternativa, inviando una mail a mimandaraitre@rai.it. Naturalmente, sono attivi 24h anche i canali Facebook e Twitter. (Valentina Gambino)

