Meghan Markle/ Fidanzata del principe Harry: una scena hot segreta fa infuriare la Regina

Meghan Markle, ancora guai per l'attrice e fidanzata del principe Harry Windsor: tutta colpa di una scena hot! - La storia tra il principe Harry e Meghan Markle continua e anche con grande passione. Sono di ieri gli scatti che immortalano i loro baci appassionati in pubblico che tante pare abbiano fatto arrabbiare la regina Elisabetta. Ma non è questa l'unica motivazione del disappunto della corte reale per la frequentazione del minore dei figli di Carlo e Diana Spencer e la Markle. Ricordiamo infatti che l'affascinante ragazza è un'attrice ed è sicuramente capitato nella sua carriera di girare qualche scena piccante ed è proprio una di queste ad aver infastidito la regina. I tabloid nelle ultime ore hanno infatti diffuso un video del passato in cui recita in una scena decisamente hot in 90210, scena che sarebbe giunta anche all'occhio della Royal Family. Meghan ha recitato in soli due episodi della fiction in questione, e in entrambe appaiono scene in cui pratica del sesso orale in macchina.

Meghan Markle, a rischio la relazione con il principe Hayy? Corte reale e stampa contro l'attrice - Meghan Markle è un'attrice molto amata e richiesta nel mondo di Hollywood. La findanzata del principe Harry vanta infatti partecipazioni televisive in telefilm molto noti come Suits – dove ha il ruolo di protagonista – Castle, CSI e lo stesso 902010, serie che la vede nelle scene incriminate. Ma che effetto avranno avuto di preciso sulla Regina Elisabetta? Come ci svela Sky Mag "Stando ai rumors che aleggiano intorno Buckingham Palace, sembra che ci sia molto malcontento per queste nuove immagini piccanti di quella che potrebbe essere la futura Altezza Reale d’Inghilterra: ma soprattutto, cosa ne penserà il principe Harry?". Un malcontento che va ad accumularsi alle già poche simpatie della corte nei suoi riguardi, stato d'animo a quanto pare condiviso anche da buona parte della stampa inglese. Un atteggiamento che potrebbe presto portare alla rottura della relazione tra il principino e l'attrice.

