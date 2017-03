Milly Carlucci/ "Ballando con le stelle 2017? Vorrei andasse in onda il venerdì!". Su Maria De Filippi invece

Ballando con le stelle, Milly Carlucci vorrebbe il cambio di palinsesto: "Meglio andare in onda il venerdì!" - Milly Carlucci, nel corso di una lunga intervista al Giornale torna a parlare di Ballando con le stelle, dei suoi desideri per il programma ma anche dell'avventura di Maria De Filippi al Festival di Sanremo. Di fronte agli ascolti della dodicesima edizione del suo show, la Carlucci non nega che preferirebbe un cambio di palinsesto: "Preferirei soltanto andare in onda di venerdì. Chi balla in Italia solitamente lo fa di sabato. Molti spettatori registrano il programma e lo guardano dopo, magari la domenica. Senza contare che su Rai Premium le repliche fanno circa il 2 per cento". Queste le motivazioni avanzate dalla conduttrice, che potrebbe forse in futuro vedere avverata questa sua richiesta, tuttavia non manca una riflessione sulle riduzioni di budjet che hanno reso difficoltosi ospitate molto importanti (come quella mancata di Maradona): "Cerchiamo di rendere la scena il più elegante possibile, pur con mezzi ridotti. - ha allora dichiarato la conduttrice - Temo che l'impoverimento della parte spettacolare porterà a un conseguente impoverimento della grande fiction, degli eventi e anche dell'informazione.

Milly Carlucci torna a parlare di Sanremo e della presenza di Maria De Filippi: "Un'onda usata sapientemente dalla concorrenza" - Milly Carlucci, nel corso dell'intervista al Giornale, torna anche sulla questione Sanremo e sulla presenza della De Filippi, smentendo il tono polemico che le avevano attribuito i giornali: "La Rai ha creato un evento, quest'anomala alleanza Rai-Mediaset su Sanremo, con la De Filippi in conduzione con Conti, è stata rivoluzionaria, ha creato attenzione su social e ascolti. - poi commenta col suo punto di vista sulla mirata azione della Mediaset - Un'onda che è stata sapientemente usata dalla concorrenza. Ma è giusto, ognuno una le proprie carte. Il nostro concorrente non è C'è posta o Amici ma i dodici anni alle nostre spalle, dobbiamo sempre rinnovarci". L'ultima riflessione della conduttrice è proprio sul cast scelto per questa edizione di Ballando con le stelle: "Abbiamo fatto scelte legate a forti personalità e poi le abbiamo lasciate libera nella totale imprevedibilità delle loro esternazioni. Preferisco i programmi non indotti dagli autori" conclude.

