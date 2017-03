Mischa Barton/ Video hard in vendita sul web: mezzo milione di dollari per averlo

Mischa Barton, l'attrice filmata all'insaputa durante un rapporto intimo: il video hard venduto sul web - Una brutta faccenda quella che la bella Mischa Barton si trova ad affrontare in queste ultime ore. La nota attrice e star di O.C, serie cult nella quale interpretava la protagonista Marissa Cooper, è finita al centro di uno scandalo a luci rosse. Un video girato durante un suo rapporto intimo è stato messo in vendita. Secondo il Daily Mail il sex tape incriminato sarebbe già finito sui portali di porno gratuito online – pornhub, youporn, redtube – e avrebbe raggiunto una quotazione di “mercato” di ben 500mila dollari. Proprio al DailyMail la Burton ha avanzato le sue ipotesi sulla questione: “Le uniche due persone che potrebbero avere qualsiasi foto o video intimi dove vengo ritratta a fare sesso sono Jon Zaccaria e Adam Shaw, ed ognuno di loro ha disperato bisogno di soldi”, ha spiegato al DailyMail la protagonista della fortunata serie tv The O.C. e sounta anche il nome di Kevin Blatt. La legale dell'attrice, Lisa Bloom, è subito intervenuta con importanti dichiarazioni: "Si tratta di revenge pornography, una forma di violenza sessuale e un crimine in California", si legge sul comunicato che l'avvocato ha postato su Twitter. "La mia assistita non ha acconsentito alla diffusione di alcun video, pensa di essere stata ripresa da qualche persona che stava frequentando".

