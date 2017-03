NEMICO PUBBLICO N. 1 - L'ISTINTO DI MORTE/ Su Rai Movie il film con Gerard Depardieu

NEMICO PUBBLICO N. 1 - L'ISTINTO DI MORTE, IL FILM IN ONDA SU RA1 MOVIE OGGI, 16 MARZO 2017: IL CAST - Nemico pubblico n. 1 - L'istinto di morte è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 marzo 2017 alle ore 23:05. Una pellicola di genere biografica che è stata prodotta tra Francia, Italia e Canada nel 2008 per la regia di Jean-Fracois Richet. Nel cast, figurano attori dal calibro di Gerard Depardieu, Gilles Lellouche, Cecile De France e Vincent Cassel. Il lungometraggio Nemico pubblico n. 1 - L'istinto di morte ha ottenuto un riscontro ottimo nel pubblico, soprattutto in quello di nazionalità francese. In patria infatti la pellicola ha incassato quasi 20 milioni di euro. I critici hanno elogiato per lo più le sinfonie presenti nel film, che riescono con il loro ritmo a mettere in evidenza i momenti più drammartici, che si susseguono nel lungometraggio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NEMICO PUBBLICO N. 1 - L'ISTINTO DI MORTE, IL FILM IN ONDA SU RA1 MOVIE OGGI, 16 MARZO 2017: LA TRAMA - Jacques Mesrine è un delinquente che vive in Francia, l'uomo è impegnato soprattutto nelle rapine, un giorno, Jacques decide di fare una paseggiata con la sua auto per le strade di Parigi. Quel mattino c'è molto traffico e questo fa innervosire parecchio Mesrine in quanto è costretto a fermarsi in un ingorgo. Durante la sosta, Mesrine viene colpito a morte da alcuni proiettili. Dopo la morte del criminale, nel film si racconta tutta la sua vita. L'uomo era il figlio di un ricco commerciante di tessuti. Il ragazzo da adolescente è stato molto ribelle e ad un certo punto della sua vita, Jacques decide di arruolarsi per partecipare alla guerra contro l'Algeria, durante questo conflitto, è costretto a usare la violenza sui soldati algerini che venivano imprigionati. Queste violenze non faranno altro che devastare irrimediabilmente l'equilibrio mentale di Mesrine. Dopo alcuni anni, Jacques ritorna nella sua patria dove riceverà anche dei riconoscimenti per il suo coraggio utilizzato in guerra. Mesrine diventa quindi un criminale nella città parigina. Dopo vari furti, è sempre più ricco. La sete di soldi porta l'uomo a desiderare sempre di più e a rischiare molto. Il padre di Jacques gli offre pure un buon lavoro, ma Mesrine decide di fare carriera nella malavita francese. L'uomo diventerà sempre più importante e conosciuto, anche grazie al supporto di un suo amico fidato di nome Guido. In seguito, Jacques incontra una donna spagnola di cui se ne innamora e convolano a nozze, la donna darà alla luce ben tre figli. Quest'ultima pregherà il marito di lasciare la cattiva strada che sta percorrendo, ma Jacques non ascolterà i consigli della sua sposa e diventa il più famoso boss francese. Mesrine inizierà a compiere dei furti affiancato da Jeanne, una ragazza molto furba ma a causa di questi furti, sarà impriogionato in un carcere di sicurezza in Canada ma inizia di architettare un piano di fuga. Insieme con il suo compagno Mercier, alla fine Jacques riuscirà a scappare dal carcere, dopo aver affrontato e superato non poche difficoltà.

