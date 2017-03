NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni 15 marzo 2017: sicurezza in rete con Giuliano Tavaroli

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MARZO 2017 - Come sempre numerosi e diversi - ma tutti legati all’attualità più stretta - i temi del nuovo appuntamento con Nemo - Nessuno escluso: Enrico Lucci e Valentina Petrini tornano sul piccolo schermo di Rai 2 stasera, giovedì 16 marzo 2017, a partire dalle 21.20. Si parte con un focus sul mondo politico, grazie alla presenza in studio del leader del Carroccio Matteo Salvini, che si confronterà con Enrico Lucci specie dopo gli scontri e la guerriglia dello scorso sabato all’interno del quartiere Fuorigrotta di Napoli. Ci si sposterà poi a discutere di sicurezza, dipanata in diversi ambiti. Quello online, per esempio: ma quanto sono affidabili le recensioni che si capita di leggere sulle App? Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di Telecom, sarà pronto a fare luce sulla questione; ma all’interno dello studio di Nemo - Nessuno escluso farà capolino anche l’attrice Paola Minaccioni, pronta a commentare il mondo ormai sconfinato delle relazioni che nascono online: non solamente i più giovani si affidano a questo mezzo, ma anche persone separate o divorziate che cercano una nuova storia. La trasmissione di Lucci e Petrini non potrà tirarsi indietro dall’affrontare un’altra questione che è tornata più che mai attuale specie negli ultimi giorni e alla luce dei fatti più recenti: è giusto farsi giustizia da soli? Per concludere, le telecamere di Nemo - Nessuno escluso viaggeranno fino in Spagna per documentare la vita di alcune prostitute. Non mancheranno le parole dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti a proposito della direttiva Bolkestein.

