NESLI/ Dal Festival di Sanremo ai fornelli (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

NESLI, CONCORRENTE AL TALENT: PRONTO A SFIDARSI AI FORNELLI (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Tra i dodici vip che si sono accaparrati il grembiule bianco con l'ormai inconfondibile logo rosso stilizzato di Celebrity MasterChef c'è anche Nesli, cantautore di professione e cuoco amatoriale per diletto. Il 37enne di Senigallia, all'anagrafe Francesco Tarducci, è reduce da un Festival di Sanremo che, purtroppo, non l'ha visto piazzarsi tra le posizioni più alte della classifica. Ha duettato con Alice Paba nel brano Do retta a te, ma la coppia è stata eliminata al termine della terza serata. È dunque chiaro che entrerà nella cucina dello spin-off del noto cooking show, interamente dedicato alle star italiane che amano destreggiarsi ai fornelli, con la grinta di chi vuole riscattarsi e prendersi, finalmente, qualche meritata soddisfazione. Dodici, in totale, i concorrenti della prima edizione del nuovo format: saranno giudicati da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciulo. Non sarà dell'allegra brigata, invece, lo chef stellato Carlo Cracco. Una "perdita" che si farà certamente sentire, nella cucina della trasmissione, ma che, ne siamo certi, i vip in gara saranno in grado di colmare con la loro simpatia e l'autoironia che dovranno necessariamente dimostrare di possedere. Tornando a Nesli, sembra che durante i provini abbia già ampiamente sfoderato un certo talento sul quale nessuno avrebbe scommesso una lira. La cucina, stando a quanto raccontato dal cantautore, è da sempre una delle sue più grandi passioni. Ha iniziato a spadellare e mantecare sin da quando era piccolo, in compagnia della sorella che, più grande ed esperta, gli avrebbe svelato qualche piccolo segreto, come ha rivelato in un'intervista pubblicata poi sul sito di Sky Uno. Come se la caverà, dunque?

NESLI, CONCORRENTE AL TALENT, I GIUDICI GIÀ SENZA PAROLE (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - I primi rumors riferiscono di una giuria che è rimasta letteralmente estasiata dal piatto che ha fruttato a Nesli l'ingresso nella cucina di Celebrity MasterChef. Il cantautore di Senigallia non ha voluto svelare di cosa si trattasse, ma ha dato qualche anticipazione - sempre raccontandosi su Sky Uno - confermando di amare i sapori forti e di avere un vero e proprio talento nella preparazione di pesce e primi piatti. Se Nesli è bravo come si dice, nella cucina di Celebrity MasterChef potrebbe essere destinato a fare grandi cose. Dovrà essere bravo a coniugare innovazione e tradizione, senza peccare in presunzione e senza lasciarsi coinvolgere in liti o polemiche sterili, purtroppo inevitabili nei reality show, di qualunque genere essi siano. Ma se davvero ha già conquistato il gigante buono Antonino Cannavacciulo, che i talenti veri li riconosce a un chilometro di distanza, allora siamo certi che Nesli ha la stoffa del campione.

