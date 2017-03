OROSCOPO/ Jupiter, le previsioni di oggi, 16 marzo 2017: Capricorno dolce, Pesci confusi. Tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017 - Anche quest’oggi, giovedì 16 marzo 2017, si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Jupiter, spazio dedicato agli astri all’interno di Unomattina. L’astrologo ha dato i suoi consigli ai telespettatori elencando le previsioni segno per segno dopo aver esordito con il suo bene augurante "Buona energia a tutti”.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA - Per quanto riguarda i segni di Terra, Jupiter ha spiegato che sono in arrivo grandi novità per il Toro: la presenza di Marte in questo segno darà un'incredibile carica e farà sentire ai Toro un'incredibile carica e li farà sentire davvero al centro dell'attenzione. I nati sotto il segno della Vergine devono curare con attenzione i propri rapporti d’amicizia: per loro è prevista una giornata all'insegna della riscoperta del valore degli amici, che sono l’anticamera della famiglia, come i Vergine sanno bene. Per il Capricorno si prevede una una giornata di grande dolcezza, da trascorrere prendendosi cura dei propri parenti.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI ACQUA - I segni d’acqua sono stati i secondi di cui ha parlato Jupiter nella sua rubrica. Il Cancro sembra essere uno dei segni favoriti dal passaggio della Luna nello Scorpione, con la concreta possibilità di vedere realizzato un desiderio importante. I Pesci si sentiranno invece confusi ma si tratterà comunque di sensazioni passeggere destinate a finire presto. Lo Scorpione avrà una giornata caratterizzata da un'economia un po' in fibrillazione. Le stelle consigliano molta cautela e di non bisogna fare passi più lunghi della gamba, cercando di mantenere l’autocontrollo per quanto possibile.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI ARIA - Giornata interessante per i segni d’Aria, che comprendono : Gemelli, Bilancia e Acquario. In particolare, ai Gemelli gli astri consigliano di ascoltare i consigli di una persona cara in quanto chi sa capire sè stesso sa capire e parlare anche con gli altri. Oggi l'allegria svolazza sulle teste dei nati Bilancia che saranno molto apprezzati dalle persone che più contano per loro. Ultimo segno d'aria è l'Acquario, a cui le stelle consigliano di prendersi maggiormente cura della propria persona: come sostiene lo stesso Jupiter, "non esiste medico migliore di noi stessi".

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI FUORCO - Chiudono lo spazio dedicato all’oroscopo di Jupiter i segni di Fuoco, ovvero l'Ariete, il Leone e il Sagittario. Urano in Ariete rischia di far compiere ai nati sotto questo segno passi o passi un po' esagerati che le stelle consigliano di evitare. Il Leone è invitato ad essere metodico per vedere i risultati sperati visto che la buona forma è figlia della disciplina. Chiude l'oroscopo l'ultimo dei dodici segni zodiacali, il Sagittario. Meglio evitare i toni un po’ altezzosi: i nati sotto questo segno potrebbero infatti trovare qualcuno pronto a dare loro una piccola dimensionata. Bisogna fare attenzione quindi ai comportamenti da tenere e alle persone con cui ci si relaziona.

