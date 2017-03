Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 16 marzo 2017 a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 16 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo sottolinea come l'Ariete sia un segno ancora molto forte che però ha bisogno in questi giorni di verificare non poche cose nel lavoro. Nonostante questo però c'è la grande volontà di essere felici e la testa per riuscire a farlo. Il Toro vive un'infatuazione che non aiuta a riflettere, spesso ci si arrabbia per cose che sono secondarie e potrebbero anche essere tranquillamente messe da parte. I Gemelli valutano l'aspetto di Saturno che ritarda alcune situazioni e porta a dover temporeggiare in diversi campi. Nonostante questo c'è la possibilità che aspettando si possano fare meno danni di chi invece ha sempre la voglia e la presunzione di agire di fretta e senza riflettere. Sabato e domenica dovrebbero essere delle giornate molto positive per tanti motivi diversi tra cui anche l'amore.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: il segno è forte ma in questi ultimi tempi deve verificare come vanno le cose in ambito lavorativo. Nonostante tutto però deve essere felice di quello che fa perché l'importante è averci provato piuttosto che rinunciare. Chi ha chiuso una storia nel passato deve stare attento a non lanciarsi in una nuova relazione. In questo periodo possono nascere delle storie molto belle oppure un'infatuazione e potrebbe trovarsi improvvisamente innamorato come non capitava da tempo. Toro: si ha una parte centrale della settimana velata da un po' di stanchezza. È probabile che oggi possa arrabbiarsi anche se non è la cosa giusta da fare. Ci sono tanti progetti da portare avanti. Sabato e domenica recupero. Gemelli: l'aspetto di Saturno ritarda le soddisfazioni e le situazioni di lavoro. C'è però una bella situazione per quanto riguarda l'amore e gli intrighi che possono nascere. Deve solo attendere notizie o che qualcuno prende una decisione. Le trasformazioni non sono mai fonte di disagio quando vengono affrontate con coraggio e soddisfazione, cambiar vita a volte fa bene. Cancro: si ha una grande confusione nel cuore e a volte una grande insoddisfazione. Chi ha avuto un problema durante l'estate a livello familiare forse sta pensando ancora a quello che è stato. Chi vive un grande amore è difficile gestirlo, mentre chi è single non ha molta intenzione di legarsi a qualcuno. Molti potranno completare lavori che sono stati messi a repentaglio all'inizio della settimana. Leone: si ha un quadro generale intenso e positivo, ma questo segno ama vincere. Deve però cercare un accordo e mediare le situazioni che hanno dato fastidio nel lavoro. Deve ricordarsi dell'amore, possono esserci delle passione che nascono in maniera spontanea. Oggi ci sarà uno stato di tensione da non riversare nell'ambito del lavoro. Vergine: sa sempre come mettere a posto le cose e portare avanti progetti quando c'è confusione o non funziona una situazione nel lavoro. La confusione però regna sovrana perché spesso c'è tanto da fare. In questo momento è molto importante risolvere anche un problema personale o familiare. Bilancia: si deve tenere sotto controllo le questioni di carattere finanziario perché ultimamente sono usciti più soldi. Questa tensione però non si deve riversare in amore. Sabato e domenica sono giornate belle per i sentimenti, bisogna solo stare attenti al portafoglio. Deve comunque dare più spazio alla famiglia o all'amore. Scorpione: i nati sotto questo segno possono arrivare adesso delle nuove proposte speciali che riguardano la seconda parte dell'anno. C'è qualcosa in più dal punto di vista del lavoro e possono già essere accettate proposte in vista della seconda parte dell'anno, altrimenti bisogna rimandare all'estate. In amore tutto nella norma. Il sagittario è un segno forte e lo sarà ancora di più dal 20. Potrà vivere qualcosa di bello, chi ha una bella storia può decidere anche di convivere o sposarsi. Capricorno: in questo periodo si sta cercando un punto di riferimento. In amore non tutto è chiaro ma se ci sono state delle polemiche bisogna cercare di sedarle. L'acquario in questo periodo è un po' nervoso. C'è qualche preoccupazione in più per i soldi. Oggi o domani c'è anche qualche difficoltà nel rapporto con gli altri. Pesci: si possono avere un'illuminazione o una risposta. Entro venerdì dovrebbe fare una riflessione d'amore. Sabato e domenica saranno giornate di rinascita.

© Riproduzione Riservata.