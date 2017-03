PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti: il tema della sicurezza commentato da Giorgia Meloni (16 marzo 2017)

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MARZO 2017: SICUREZZA E RAPPORTI TA POLITICA E MAGISTRATURA CON GIORGIA MELONI E PIERCAMILLO DAVIGO (OGGI, 16 MARZO 2017) - La puntata di Piazzapulita che andrà in onda questa sera, giovedì 16 marzo 2017, su La7 dalle 21.10 s’intitola “La caccia” e avrà come tema portante quello della sicurezza. Corrado Formigli ha quindi invitato nel suo parterre di ospiti Giorgia Meloni, che della sicurezza ha sempre fatto una delle sue battaglie, e con lei parlerà anche di come il linguaggio della Sinistra sia stato contaminato nel tempo dalle parole d’ordine della destra. Ma si parlerà anche del rapporto tra politica e magistratura e il conduttore interrogherà in proposito Piercamillo Davigo, magistrato italiano, Presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione e dal 2016 anche Presidente dell'associazione nazionale magistrati. Tra gli altri argomenti anche le adozioni e la legge sul “fine vita”: di questo e di molto altro Formigli ne discuterà con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il giornalista Ferruccio De Bortoli, il giornalista Antonio Caprarica, il politico Andrea Romano, la socialite Marina Ripa di Meana, l’esponente dei Radicali Marco Cappato, Don Fabio Corazzina e il vice direttore de L’Espresso Marco Da Milano.

