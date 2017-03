POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti,Barbara D'Urso tra cronaca e gossip. Di cosa si parlerà oggi, 16 marzo?

POMERIGGIO 5, OGGI 16 MARZO 2017 - Torna l'appuntamento pomeridiano con il varietà di Barbara D'Urso Pomeriggio 5, su Canale 5. In attesa di scoprire che temi verranno affrontati oggi, giovedì 16 marzo, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La puntata si è aperta come sempre con la cronaca. Si è parlato del problema dei ponti pericolanti sulle autostrade. Dopo la tragedia che ha portato due coniugi a perdere la vita all'interno della loro auto giusto qualche giorno fa, stanno arrivando delle denunce da parte dei cittadini in merito a un altro ponte pericolante a Foggia, che sembrerebbe oscillare al passaggio dei mezzi pesanti. In merito è intervenuta anche l'amministrazione comunale e sul posto si è recata l'inviata di Pomeriggio 5 che ha mostrato come pezzi del ponte stiano letteralmente crollando. Il sindaco ha spiegato che tutto dipende non dal Comune ma dalla provincia e ha lanciato un appello affinché ci si adoperi subito per la messa in sicurezza del ponte.

Subito dopo Barbara D'Urso si è collegata anche con alcune donne della Sardegna che non sanno dove andare a partorire ora che alla Maddalena è stato chiuso il reparto di maternità. Le future mamme sono dunque in agitazione perché sono costrette a prendere il traghetto per raggiungere l'ospedale più vicino e se il mare non lo consente serve l'elicottero, ma al contempo manca un eliporto. Cosa fare allora? Il tragitto fino ad Olbia dura quasi due ore e le mamme davvero non ci stanno a sottostare a tutto questo.

Abbiamo seguito nella puntata anche la gioia di una coppia vip in dolce attesa che con l'ecografia ha scoperto il sesso del nascituro. Il papà, Giovanni Conversano, ha voluto sottolineare che la sua lista di nomi ne prevede ben 30 e tutti da maschio. Giovanni infatti non nasconde il fatto che spera vivamente che il suo primogenito sia un maschietto. Tra i possibili nomi da femmina, Elisa, Daniela, Roberta, Federica, Benedetta, Caterina e molti altri. Giuseppe, Matteo, Alessandro, Costantino, Paolo, Salvatore, Enea, Gaetano, Andrea, Ivan, Eros sono solo alcuni dei preferiti dalla coppia. Uno dei due elenchi verrà cestinato dopo l'ecografia di oggi pomeriggio, o almeno si spera, perché con la prima ecografia che è stata fatta sempre in diretta qualche giorno fa non si era potuto vedere nulla. Ecco dunque che arriva il momento del responso da parte della dottoressa, la quale comunica con grande gioia di tutti che il bambino sta bene ed è perfettamente sano. Inoltre, data la posizione favorevole, si riesce finalmente ad individuare anche il sesso: si tratta di un maschietto! La commozione di Giovanni è stata enorme. Il ragazzo ha perso infatti il papà all'età di soli 5 anni ed è figlio unico. Per questo ha detto di essere molto felice di avere un figlio maschio. Si chiamerà Ivan come il papà? Questo ancora non è dato sapersi, perché il nome lo sceglieranno insieme e probabilmente non sarà legato al passato di nessuno dei due genitori.

Intanto, sempre per restare in tema di gravidanze, nonostante le numerosi voci su di loro, sia Laura Pausini che Sabrina Ferilli hanno dichiarato di non essere incinte. In chiusura, giusto per sorridere un po' insieme, abbiamo visto il video di un gruppo di anziani di una casa di riposo che insieme hanno elaborato una parodia di Occidentali's Karma, il brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo.

