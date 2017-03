ROBERTA CAPUA/ L’ex modella cosa preparerà ai giudici? (Celebrity Masterchef, 16 marzo 2017)

ROBERTA CAPUA, L’EX MODELLA E’ LA CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF (16 MARZO 2017) - Roberta Capua diventa concorrente del reality Celebrity Masterchef: l'ex miss Italia in gara nella cucina di Sky Uno. Tutto pronto per il debutto televisivo del nuovo format culinario di Sky: da questa sera, giovedì 16 marzo dalle 21 su Sky Uno ci sarà un'edizione vip di Masterchef Italia con personaggi famosi che si sfideranno a colpi di ragù, bistecca e dolci. Tra i personaggi dello spettacolo che parteciperanno a Celebrity Masterchef c'è anche Roberta Capua, bellissima miss Italia degli anni Novanta, oggi conduttrice televisiva. Roberta ha detto di essere una cuoca provetta e di avere una grande passione per la cucina. Riuscirà la Capua a conquistare il palato dei giudici? Cosa preparerà di buono per Carlo, Joe, Antonino e Bruno? Vincerà lei la prima edizione di Celebrity Masterchef? Per scoprirlo non perdetevi la puntata in onda giovedì 16 marzo a partire dalle 21 su Sky Uno.

ROBERTA CAPUA, L’EX MODELLA E’ LA CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF: IL RITORNO IN TV (16 MARZO 2017) - Dopo dieci anni di distanza dai salotti televisivi, tra poche ore Roberta Capua tornerà in televisione: la modella e presentatrice napoletana scelse anni fa di allontanarsi dalle telecamere e prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi totalmente alla sua famiglia, in particolare ai due figli. Roberta non si è mai pentita della decisione, anche se questo ha troncato la sua lanciatissima carriera: la Capua ha spiegato che quando ha dovuto scegliere tra vita privata e lavoro non ha avuto alcuna esitazione a sacrificare la carriera. Ha cresciuto i figli, ha accudito il marito, ora è pronta per tornare a dedicarsi ai suoi fan e alla carriera. Lo stare lontana dalla ribalta le è pesato, ma non troppo: Roberta ha detto di essere stata felice in questi anni a fare la mamma, la moglie e la casalinga. Ora, però, ha nostalgia dello spettacolo e dell'attenzione dei media. Perciò Celebrity Masterchef si può considerare un po' come il suo secondo debutto davanti alle macchine da presa: siamo contenti che Roberta torni in tv, la sua classe e la sua educazione ci sono davvero mancate tanto.

ROBERTA CAPUA, L’EX MODELLA E’ LA CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF: LA CARRIERA (16 MARZO 2017) - Napoletana, 50 anni da compiere, bellissima e brava, diventò Miss Italia nel 1986 e l'anno successivo arrivò seconda a Miss Universo. Le fasce le permisero di iniziare una lunga e ricca carriera da modella: Roberta sfilò come indossatrice per le più grandi aziende del mondo. Poi negli anni Novanta passò alle televisione, prima in Fininvest, poi Mediaset, poi Telemontecarlo. Tra i suoi programmi di maggiore successo ci sono Mezzogiorno In famiglia e Unomattina. Nel 2004 la grande occasione televisiva con Buona Domenica, seguita dallo show Mediaset Tutti pazzi per i reality e dalla trasmissione Sei un mito. Dopo una lunghissima storia d'amore con il nuotatore olimpico Massimiliano Rosolino, suo conterraneo, nel 2011 la Capua ha sposato l'imprenditore bolognese Stefano Cassoli. La coppia ha avuto due figli ed è felicissima: Roberta è infatti una mamma premurosa e una moglie molto attenta e devota. Tra le varie cose, ricordiamo la presentatrice napoletana per aver condotto il mitico sipario I bellissimi di Rete Quattro e aver partecipato come valletta a La ruota della fortuna.

© Riproduzione Riservata.