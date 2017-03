SCORPION 3 / Anticipazioni puntata 16 marzo 2017: Tim entrerà a far parte della squadra?

SCORPION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Saranno il decimo e l'11°, dal titolo "This Is the Pits" e "Wreck the Halls". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo due settimane fa: Paige (Katharine McPhee) si sta preparando a festeggiare il Ringraziamento quando la Scorpion viene chiamata ad intervenire per la telefonata di una donna. Una volta sul posto, Paige realizza che si tratta della madre, che in modo più o meno casuale è collegata con una potenziale minaccia per l'umanità: un reattore nucleare minaccia di esplodere da un momento all'altro. Toby (Eddie Kaye Thomas) non capisce il motivo del nervosismo di Paige, ma l'amica gli rivela che la donna è solo una truffatrice in grado di fregare il prossimo in ogni modo possibile. Intanto, Veronica (Lea Thompson) manifesta la propria gratitudine a Walter (Elyes Gabel) per essersi preso cura della figlia e nota che è mosso da un sentimento più profonfo dell'amicizia. Dato che è l'unico ad averla accolta con calore, al contrario della figlia e di Tim (Scott Porter), la donna cerca di conoscerlo meglio, insinuando che il rivale non abbia motivo di rimanere all'interno della squadra. Poco tempo dopo, la squadra viene attaccata da un gruppo di criminali, che si rivelano essere sulle tracce di Veronica. La donna a questo punto confessa di essere stata in carcere negli ultimi sei anni, ma conferma alla figlia di amarla sopra ogni altra cosa. Paige ancora non si fida della sua presenza e coinvolgimento nel caso, ma rimane colpita dalle sue parole, dato che è stata assente per tutta la durata della sua vita. Con i criminali alle calcagna, la Scorpion deve attuare un piano per impedire che il reattore esploda e possa essere recuperato in un secondo momento dalle agenzie governative. A fine caso, Toby avvicina Veronica e le fa capire di sapere che è stata tutta una sua messinscena creata per avvicinarsi a Paige. Il camion è infatti troppo grande perché i criminali non siano stati illusi con una cifra astronomica e del tutto inesistente. Grazie al supporto da remoto, Sylvester riesce ad aiutare la squadra ad impedire che il reattore si attivi e ritornare alla riva.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MARZO 2017, EPISODIO 10 "THIS IS THE PITS" - Walter si ritrova a dover affrontare una delle missioni più difficili da quando ha creato la Scorpion. Dovrà infatti sopravvivere alle acque gelide della Brea Tar Pits. La squadra viene contattata da una donna che è rimasta intrappolata con la propria auto sotto il livello dell'acqua e dovrà salvarla prima che consumi tutto l'ossigeno. Intanto, Veronica aiuta Ralph ad aumentare le vendite della sua attività di biscotti, alle spalle della figlia Paige che rimane all'oscuro di tutto. EPISODIO 11 "WRECK THE HALLS" - La Scorpion sta già assaporando l'aria della Vigilia di Natale e decidono di organizzare una piccola vacanza per rimanere lontano dal trambusto del lavoro e degli apparecchi elettronici. Si imbattono tuttavia in una situazione estremamente pericolosa, collegata al contrabbando di armi. Ralph verrà rapito mentre cerca di trovare un rifugio, al riparo dal criminali, mentre Tim capirà che è arrivato il momento di prendere una decisione importante per quanto riguarda la sua permanenza nella Scorpion.

