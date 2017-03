SERRA YILMAZ/ L’attrice turca tra i banconi del talent (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

SERRA YLMAZ, L’ATTRICE CONCORRENTE AL TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Serra Yilmaz è l'attrice turca preferita dal regista connazionale Ferzan Ozpetek: a partire da oggi, giovedì 16 marzo 2017, andrà in scena tra i 12 concorrenti di Celebrity MasterChef, che parte con la prima edizione. La ricordiamo i suoi ruoli nei film come Le Fate Ignoranti, Saturno Contro, La finestra di fronte e Il giorno perfetto. Laureata in psicologia in Francia, ha debuttato prima in teatro in una compagnia turca e poi si è fatta notare dal regista Ozpetek che ormai ne fa simbolo in molti suoi cortometraggi.

SERRA YLMAZ, L’ATTRICE CONCORRENTE AL TALENT: CHI RIUSCIRÀ A STUPIRE? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - All'interno del programma Celebrity Masterchef l'attrice saprà portare tutti i sapori mediterranei della sua terra di origine, la Turchia: a questo proposito, avrà di sicuro molta sintonia con lo chef Antonino Cannavacciuolo, napoletano, che ben conosce i prodotti tipici del Mediterraneo. Grazie ai profumi tradizionali e ricchi di storia, potrà conquistare il cuore e il palato anche dello statunitense Joe Bastianich, sempre alla ricerca di fantasia e creatività. La sfida della concorrente è quella, forse, di sorprendere chef Bruno Barbieri, un giudice molto attaccato alla tradizione italiana: Serra Yilmaz dovrà doversi attenere alla cultura del nostro Paese e sapersi destreggiare con le preparazioni tipiche come la besciamella, il purè di patate, la pasta fresca fatta in casa. Convinto lo chef bolognese, avrà la possibilità di spingere la sua cucina con elementi della sua Terra, spezie, salse, tahina, hummus e creme di melanzana piccante.

SERRA YLMAZ, L’ATTRICE CONCORRENTE AL TALENT: COME SE LA CAVERÀ? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Gli appassionati del cooking show più amato nel mondo, dopo la vittoria del giovane Valerio Braschi, attendono di vivere nuove emozionanti puntate e si aspettano da questi vip piatti e prestazioni curiose: chissà come si comporteranno con i temibili giudici? Abbasseranno la testa o reagiranno con impeto? Da Serra Yilmaz i telespettatori si aspettano un carattere deciso e l'ironia di un personaggio molto caratteristico, suggestivo, come tutti i suoi ruoli cinematografici. Se ne assaggeranno delle belle, dai piatti più saporiti e speziati alle battute al vetriolo!

